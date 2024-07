Comme à l'accoutumée, Supergiant Games a préparé des notes de patch extrêmement fournies pour nous présenter les changements que la mise à jour apporte à Hades 2. Outre de nombreux correctifs, elle apporte de nombreux changements à surveiller pour faciliter le périple de Melinoë dans son combat pour tâcher d'arrêter le Temps lui-même.

Hades 2 profite des bienfaits divins d'un nouveau patch

Supergiant Games avait annoncé en amont la couleur : Hades 2 restera en early access au moins jusqu'à la fin de l'année 2024. Plusieurs éléments manquent encore à l'appel pour sa version finale, comme de nouveaux niveaux, équipements et divinités. Ceux-ci arriveront au fur et à mesure dans le cadre de patchs proprement majeurs. Entre chacun d'entre eux, le talentueux studio indépendant veut faire les choses à son rythme avec des mises à jour plus modestes, venant toutefois apporter d'importants changements au niveaux de l'équilibrage.

C'est justement ce qui nous intéresse avec ce patch 4 pour Hades 2. Celui s'attelle à corriger de nombreux bugs relevés par Supergiant Games au fil des mises à jour. Il apporte également diverses modifications d'équilibrage pour les armes de Mélinoé, leurs améliorations via le Marteau de Dédale, ainsi qu'aux bienfaits octroyés à la sœur de Zagreus par les dieux chtoniens et de l'Olympe (en l'occurrence principalement Zeus et Hera), avec quelques nouveautés pour pimenter nos excursions dans les Enfers. Certains boss se montreront par ailleurs un peu plus faciles à abattre grâce à cette mise à jour.

La liste des ajouts est quoi qu'il en soit particulièrement longue et pourrait vous donner envie de refaire quelques parties pour voir si cela vous aider à progresser. Vous trouverez l'intégralité des apports de ce patch 4 notamment via la page Steam d'Hades 2, citée par ailleurs en source ci-dessous. S'agissant des plus grosses nouveautés à venir dans le jeu, il faudra toutefois s'armer d'un peu de patience. Supergiant Games promet toutefois que la prochaine mise à jour majeure en ce sens arrivera bien dans les prochains mois. Hermes ne manquera certainement pas de nous en informer en Temps voulu.