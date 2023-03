Grand Theft Auto, plus communément appelée GTA, est l'une des plus grandes licences du jeu vidéo. Ce n'est pas un scoop que de dire cela, et ce n'en n'est pas un non plus de dire que GTA 6 est attendu avec impatience par des millions de fans. Rappelons tout de même que GTA 5 est sorti il y a dix ans déjà, et qu'il s'est vendu à plus de 170 millions d'exemplaires fin 2022. Depuis Rockstar Games se repose largement sur GTA Online.

Comme avec toutes les franchises à succès, on a également eu le droit aux habituels remasters. En novembre 2021, les épisodes GTA 3, Vice City et San Andreas ressortaient dans des versions plus actuelles. A l'époque, le résultat ne nous avait pas pleinement convaincu (voir notre test de GTA : The Trilogy). Reste que nous avions jugé le travail de Rockstar sur la partie visuelle globalement satisfaisant. Mais une vidéo publiée nous fait désormais fantasmer un GTA bien plus séduisant encore.

L'Unreal Engine 5 est capable de merveilles

Entre les IA, logiciels et mods en tous genres qui existent, il est aujourd'hui possible d'accomplir des prouesses. En l'occurrence, on pense surtout à des prouesses visuelles. En ce sens, tous les regards sont tournés vers l'Unreal Engine 5. La dernière version du moteur d'Epic Games s'avère particulièrement prometteuse, mais les développeurs de jeu vidéo sont encore en train d'apprendre à tirer partie de toutes ses capacités. Pour patienter, certains artistes ambitieux s'amusent à imaginer des vidéos-concepts utilisant ce moteur.

A de nombreuses reprises, de courtes vidéos permettant d'imaginer des jeux cultes sous Unreal Engine 5 ont vu le jour. Rebelote aujourd'hui avec le travail impressionnant fourni par la chaîne YouTube TeaserPlay. Celle-ci a publié une vidéo imaginant un futur GTA : Vice City 2. On y retrouve donc le personnage de "Tommy [qui] retourne à Vice City après 37 ans". Inutile de préciser que le résultat, mélangé à quelques images du jeu original, est très impressionnant. Les textures, les jeux de lumières et mêmes les détails sur le visage de Tommy Vercetti sont bluffants.

Source : TeaserPlay

GTA : Vice City déjà imaginé sous Unreal Engine 5

GTA : Vice City s'est vendu à plus de 18 millions d'exemplaires, sans compter la trilogie remasterisée sortie en 2021. Il est l'un des épisodes les plus populaires de la franchise culte de Rockstar. Initialement sorti en 2002 sur PS2, il avait été aussi bien accueilli par la presse spécialisée que par les joueurs. Logique donc, que le titre ait déjà été imaginé en version remakée. TeaserPlay avait notamment déjà imaginé le titre sous Unreal Engine 5, pour un rendu forcément très réussi. On vous laisse découvrir cette vidéo publiée il y a quelques mois.