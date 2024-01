Envie de rejouer à l'un des meilleurs GTA jamais créés sur une plateforme plus actuelle ? Un très ambitieux projet se prépare et ce sera disponible avant la sortie de Grand Theft Auto 6.

GTA 6 est quasi omniprésent dans l'actualité vidéoludique, mais il va falloir se montrer patient. On ne sait pas quand Rockstar Games communiquera à nouveau, ni à quelle date on sera en mesure de mettre les mains dessus. Mais la sortie est fixée en 2025 sur PS5 et Xbox Series X|S. En attendant, la compilation Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition est ressorti sur mobiles, iOS et Android, et il s'avère que les jeux sont bien meilleurs dans cette version. Plusieurs problèmes soulevés par les joueurs sont maintenant de l'histoire ancienne, et si vous êtes abonnés à Netflix, c'est disponible gratuitement.

Une nouvelle cure de jouvence pour GTA Vice City

Les trois GTA sortis sur PS2 - Grand Theft Auto 3, Vice City et San Andreas - sont disponibles sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC, mais c'est une déception. Les remasters n'ont absolument pas reçu le soin espéré par les fans et ça s'est soldé par des versions par moments inférieures à celles d'origine. Excepté pour la mouture mobile qui, étonnamment, souffre de moins de problèmes. Si vous faites partie des déçus et que vous rêvez toujours de rejouer à l'un des meilleurs épisodes au meilleur épisode, GTA Vice City, une équipe de moddeurs est sur le coup.

La Revolution Team - qui avait déjà sévi par le passé et s'était fait taper sur les doigts - travaille actuellement sur GTA Vice City Next Edition. Un mod pour le jeu culte de Rockstar Games qui sera identique dans le fond, mais pas dans la forme. En effet, cette mouture utilise le Rage Engine de Grand Theft Auto 4. Ensuite, les moddeurs appliqueront des améliorations graphiques avec de meilleures textures, notamment pour les voitures et PNJ, ou encore l'intégration de néons bien voyants - tirés de Vice City Stories - sur certains bâtiments d'Ocean Drive. Mais ce ne sont pas les seules différences.

Un contenu à la hauteur du jeu culte

« Notre priorité est de transférer les missions originales et de nous assurer que Vice City brillera avec de nouvelles couleurs. Et ainsi d'offrir une opportunité pour les fans de s'immerger à nouveau dans ce monde et cette histoire familiers, tout en ressentant des émotions inédites en rejouant à leur jeu préféré » (via YouTube).

GTA Vice City Next Edition rapatriera toutes les missions, voitures, modèles de personnages et de piétons de la version Xbox, les radios originales, ainsi que des scènes coupées. Bien entendu, les quelques changements apportés par la Definitive Edition officielle ne seront pas écartés. Et cerise sur le gâteau, la Revolution Team promet de coller davantage au design du jeu PS2. Ce sera disponible en 2024, mais malheureusement, uniquement sur PC. Sauf si Take-Two Interactive met son grain de sel et ordonne aux moddeurs de tout arrêter, ce qui n'est pas impossible... C'est d'ailleurs déjà arrivé avant le lancement de la trilogie remasterisée, et tout les personnes concernées ont dû abdiquer sur le champ.