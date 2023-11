La tension est palpable. Sur les réseaux sociaux, les joueurs n’ont qu’un mot à la bouche : GTA 6. La grande annonce aura lieu en décembre et beaucoup pensent que ce sera dès le premier jour du mois en l’honneur de l’anniversaire de la création de Rockstar. D’autres estiment que ce sera l’une des vedettes des Game Awards. Réponse dans quelques jours, mais l’éditeur avait une autre surprise dans sa besace : trois jeux GTA gratuits, oui encore. Pour ne pas changer, il y a une condition, mais il y a de grandes chances que vous la remplissiez.

Trois jeux gratuits GTA pour les abonnés Netflix

Le mois dernier, Rockstar donnait un peu plus de poids à son abonnement GTA+. Et pour cause, l'éditeur avait décidé d’offrir aux membres de son programme trois des jeux les plus emblématiques de la licence. Autant dire que peu de personnes pouvaient en profiter, mais c’est sur le point de changer. Il y a quelques temps, une rumeur laissait entendre que Netflix voulait obtenir une exclusivité autour de la licence. Seul le temps nous dira si les deux géants américains parviendront à un accord ou non, mais la plateforme de streaming vient de faire un hold-up pour sa verticale jeux.

Dès le 14 décembre 2023, GTA 3, Vice City et San Andreas seront intégrés au catalogue Netflix Jeux. Pour rappel, l’offre gaming est directement intégrée à votre abonnement, vous n’avez pas à débourser un seul centime de plus pour en profiter. Petite précision et pas des moindres, ces trois jeux gratuits seront disponibles dans leurs versions mobiles de la Definitive Edition. Cette compilation même qui avait été assénée de critiques à son lancement, avant que Rockstar ne tente de corriger le tir. C'est forcément un peu moins sexy pour les connaisseurs, mais ça arrivera pile à temps pour faire une petite pause pendant les repas de famille sur votre portable. Les préinscriptions pour chaque épisode sont déjà disponibles sur l’App Store et le PlayStore.

L'offre Netflix Jeux se renforce

En début d’année, Netflix avait à nouveau insisté : son catalogue de jeux allait se renforcer dans les mois à venir. Le bougre n’avait pas menti et en mettant la main sur la licence la plus lucrative du jeu vidéo, il va clairement passer à la vitesse supérieure. En plus de ces trois jeux GTA qui arriveront gratuitement, le géant du streaming proposera également Hades dans le courant 2024 (en exclusivité iOS), ainsi que Death's Door et Katana Zero. L'air de rien, le catalogue Netflix Jeux se rapproche doucement mais sûrement des 100 titres disponibles, et il y aura clairement du beau monde à l'avenir.