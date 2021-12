Le lancement de la Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition ne s’est pas déroulé comme l’aurait très certainement voulu Rockstar Games. La faute à une compilation lancée dans un état technique clairement insatisfaisant et à un public mécontent lui aussi en réponse. Quelques jours après la sortie de cette compilation de remasterisations, l’éditeur s’est fendu d’un communiqué d’excuses. Mais de toute évidence, il a estimé que ces excuses n’étaient pas suffisantes. Pour certains joueurs en tout cas.

Rockstar Games offre en ce moment un jeu aux acheteurs de la GTA Trilogy Definitive Edition sur PC. Cette offre concerne deux catégories de joueurs. La première correspond à ceux qui ont déjà acheté la compilation. La seconde concerne les joueurs qui se procureront la GTA Trilogy Definitive Edition d’ici au 5 janvier prochain.

Du jeu Rockstar Games dans la hôte virtuelle

Bien évidemment, la filiale de Take-Two Interactive ne propose pas de récupérer n’importe quel jeu PC. Les titres qui rentrent dans le cadre de cette offre sont des productions made in Rockstar Games. Les personnes concernées peuvent choisir parmi une sélection de sept produits. Au menu, cinq jeux complets et deux extensions de jeux en ligne.

Cette offre liée à GTA Trilogy Definitive Edition vient s’inscrire dans le cadre des promotions de fin d’année sur le Rockstar Store. Ces dernières concernent aussi bien les jeux que les produits dérivés de l’éditeur au logo étoilé.

Seuls les joueurs PC de la GTA Trilogy Definitive Edition sont concernés

Cette offre ne concerne à l’heure actuelle que les joueurs PC. Les acheteurs des versions consoles de la GTA Trilogy Definitive Edition n’ont actuellement pas la possibilité de recevoir de jeu gratuit.

Pour rappel, la Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition est disponible sur toutes les plates-formes, dont le PC, depuis le 11 novembre dernier. Les versions boîte sur Xbox Series X/Xbox One et PS4 sont quant à elles disponibles depuis le 17 décembre. La version physique Switch de la compilation est de son côté prévue pour le début de l’année prochaine. Sans surprise, aucune version boîte de la GTA Trilogy Definitive Edition n’est disponible sur PC.

Que vous inspire ce jeu gratuit offert aux acheteurs de la version PC de la GTA Trilogy Definitive Edition ? Cette offre suffit-elle à faire amende honorable selon vous ? Avez-vous déjà fait des achats sur le Rockstar Store ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.