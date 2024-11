La semaine dernière, GTA Trilogy Definitive Edition accueillait une mise à jour surprise apportant d'importants changements. Trois ans après sa sortie, la collection s'est refaite une beauté plus qu'appréciable. Grand Theft Auto 3, Vice City et San Andreas ont ainsi enfin reçu un traitement digne de leur légende, après un lancement proprement catastrophique. En catimini, un autre changement opéré par le studio Grove Street Games a toutefois provoqué un certain tollé. Son PDG, Thomas Williamson, s'est fendu d'une déclaration en ce sens.

Deux poids deux mesures pour les changements de GTA Trilogy

Comme dit le dicton : tout vient à point à qui sait attendre. Une telle maxime est particulièrement vraie pour GTA Trilogy, dont l'objectif était de proposer un Remaster d'envergure pour trois véritables monuments de la franchise légendaire : Grand Theft Auto 3, Vice City et San Andreas. À sa sortie, la trilogie était cependant dans un état calamiteux, criblée de bugs et de problèmes techniques. Qui plus est, la refonte graphique n'était pas forcément à l'avantage des jeux concernés. Ce fut donc une très agréable surprise que la récente mise à jour apportant des centaines de correctifs et d'importants changements graphiques.

Un autre changement quant à lui moins joyeux en a toutefois profité pour se glisser dans GTA Trilogy. En lançant la collection, on peut remarquer que le studio en charge du Remaster, Grove Street Games, est désormais absent. En lieu et place, nous pouvons maintenant y voir Video Games Deluxe (anciens développeurs de L.A. Noire). Le PDG de Grove Street Games, Thomas Williamson, s'est fendu sur son compte X.com d'un message à ce sujet. « En parlant de manière totalement hypothétique : c'est un coup bas que d'enlever les développeurs principaux des crédits de GTA Trilogy via une mise à jour. Surtout quand celle-ci inclut des centaines de correctifs fournis par ces mêmes développeurs ».

Un utilisateur lui a répondu, en signalant toutefois que le studio est toujours crédité, mais seulement dans les crédits de fin de jeu. « Votre studio est toujours présent dans les crédits, juste absent de l'écran de lancement. Et puis, après toutes les controverses, pourquoi voudriez-vous que le nom de votre société y soit associé ? ». Pour l'heure, Take-Two et Rockstar Games n'ont pas apporté de réponse quant à ce changement dans GTA Trilogy qu'ils espéraient discret, mais qui s'est malgré tout bien fait remarquer.

