Face aux rumeurs sur un report de GTA 6, Take-Two Interactive a été obligé de prendre la parole. Non, à l'heure d'écrire, il n'y a pas de signe d'un retard de Grand Theft Auto VI. L'un des jeux les plus attendus de 2025 est encore calé pour l'automne 2025 sur PS5 et Xbox Series X|S. Pour occuper votre temps jusqu'au lancement, vous pouvez toujours (re)découvrir trois vieux jeux PS2 dans leur version remasterisée. La compilation GTA Trilogy The Definitive Edition étant toujours sur consoles et PC.

Des cartes différentes pour GTA San Andreas

GTA San Andreas a 20 ans ! Eh oui, il s'est écoulé vingt ans depuis la sortie de l'un des meilleurs Grand Theft Auto jamais sortis. Un opus qui a marqué les esprits par ses avancées, comme le fait de pouvoir faire grossir ou maigrir son personnage, ou son immense terrain qui reproduit Los Angeles, San Francisco, Las Vegas et son désert.

Pour ce 20ème anniversaire de GTA San Andreas, Obbe Vermeij, ancien directeur technique chez Rockstar Games jusqu'en 2009, a accepté de révéler un vieux secret de fabrication de ce jeu culte. « À la base, les trois villes du jeu devaient être situées sur des cartes distinctes. Pour se déplacer entre les villes, les joueurs pouvaient utiliser des trains ou des avions. (GTA 1 & 2 avaient également trois villes sur des cartes distinctes). La mémoire était très limitée sur la PS2, et avec des cartes séparées, les modèles d'horizon des villes n'auraient pas eu besoin d'être mis en mémoire » explique t-il.

Une adaptation nécessaire à la PS2 et à sa mémoire

Comme à chaque fois, il a fallu que les équipes composent avec la plateforme d'accueil, et GTA San Andreas aurait pu être encore plus différent. « Mais il aurait également plus facile d'avoir des camions de police, d'ambulance et de pompiers différents dans chaque ville. Des pick-up différents, des conditions météorologiques diverses etc. Cela aurait aussi rendu plus facile le fait de retenir le joueur jusqu'à ce qu'il se passe à la ville suivante. Enfin, cela aurait également été plus facile pour l'organisation des modèles sur le DVD ville par ville, ce qui aurait aidé pour le streaming ».

Pourquoi ne pas être allé au bout de cette idée pour GTA San Andreas ? Le studio a tout simplement changer d'avis en cours de route. « Juste avant que les artistes ne commencent à travailler sur les trois cartes, nous avons eu une dernière réunion à Rockstar North. Durant celle-ci, nous avons changé d'avis et décidé d'opter pour une grande carte. Nous avons tout de même fini par inclure la météo, des camionnettes et voitures de police spécifiques » a t-il conclu.

Source : Obbe Vermeij.