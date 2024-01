Rockstar Games, le créateur de la série à succès GTA, regarde vers l'avenir. Et l'entreprise commence à explorer les limites des consoles PS4 et Xbox One. Dans cette optique, le studio a annoncé la suppression d'un service très apprécié sur ces plateformes pour Grand Theft Auto Online. C'est indéniablement la fin d'une époque. Espérons que le service perdurera encore longtemps sur PS5 et Xbox Series. Que pouvons-nous apprendre précisément ?

GTA : une bien triste décision

Rockstar annonce la suppression du Rockstar Editor pour GTA Online. Cette décision a été révélée dans un article sur le site web de Rockstar. Signalant un tournant vers des technologies plus avancées. Le Rockstar Editor, un outil populaire permettant aux joueurs de créer, éditer et partager des vidéos de gameplay, restera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Cependant, à partir du 20 février 2024, les utilisateurs des consoles de génération précédente perdront l'accès à cet outil. Cette suppression est décrite comme une étape nécessaire pour garantir que les ajouts à GTA Online continuent d'être disponibles sur PS4 et Xbox One.

En fait, Rockstar souligne que cette mise à jour vise à maintenir la stabilité de ces plateformes et à les tenir à jour avec les nouvelles fonctionnalités de GTA Online. Le tout, aussi longtemps que possible. Il est important de noter que les clips et projets créés sur ces plateformes seront supprimés avec le retrait du Rockstar Editor le mois prochain. Les joueurs intéressés par la sauvegarde ou l'exportation de leurs projets peuvent trouver des instructions sur la page de support de Rockstar. Cette partie de la suppression peut véritablement marquer la fin d'une ère pour certains.

Salut l'artiste

L'annonce d'aujourd'hui n'apporte pas que des mauvaises nouvelles. Elle inclut également des promesses de plus d'attention à GTA Online cette semaine. Avec des récompenses doublées et des réductions sur les véhicules jusqu'au 24 janvier. GTA Online, qui connaît un succès continu depuis près d'une décennie, voit logiquement Rockstar se préparer à de nouvelles avancées tout en continuant à soutenir ses fans existants.

Ces plans incluent sans aucun doute le très attendu GTA 6, officiellement dévoilé l'année dernière. Les plans en ligne potentiels pour cette nouvelle entrée dans la série restent un mystère pour l'instant. Aura t-on le droit à une toute nouvelle version du Rockstar Editor ? En version 2.0 ?