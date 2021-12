En attendant que Rockstar Games daigne un jour tourner la page Grand Theft Auto V, GTa Online continue tranquillement son bonhomme de chemin, et voit débarquer un invité de poids.

Lorsqu'il ne reste pas fidèle à lui-même ou quand il ne fait pas grimper le prix de certains casques d'entrée de gamme, Dr. Dre s'invite au coeur de l'intrigue de Grand Theft Auto Online. La bande-annonce tout juste dévoilée par Rockstar Games annonce en effet l'arrivée du rappeur et producteur qui aime toujours la rue avec l'épisode The Contract, attendu pour le mercredi 15 décembre.

They say rap's changed

Cette nouvelle histoire de GTA Online marquera notamment le retour de Franklin Clinton, de l'increvable Grand Theft Auto V : désormais aux manettes d'une agence bien en vue, il est à la recherche d'un partenaire pour prendre du galon. C'est comme par un fait exprès à ce moment là qu'un nouveau client potentiel s'invite dans l'équation :

Le téléphone de Dr Dre n'a pas seulement disparu, il est tombé entre de mauvaises mains. Pire, il contient un Il contient le fichier que tout le monde attend en ville : une nouvelle musique inédite de Dr Dre lui-même. Voilà peut-être le gros coup dont votre agence a besoin.

Il faudra donc mettre la main sur ce nouveau son du docteur, et profiter au passage d'une bande-son de qualité, avec de vrais bouts de Dre, Snoop Dogg, Busta Rhymes ou encore XZIBIT dedans. Voilà qui permet donc de comprendre le teasing de Calvin Cordozar Broadus Jr. himself, qui annonçait en octobre l'arrivée de nouveaux morceaux du gars Andre Romelle Young dans la série Grand Theft Auto.

Gangsta rap oblige, il sera également question de cannabis et autres substances appréciés des ex-NWA... L'attente ne sera heureusement pas bien longue, puisque l'épisode The Contract arrivera dès le 15 décembre dans GTA Online. Et vous, vous avez toujours l'amour de la street ?