Des surprises attendent les joueurs de GTA 5. En effet, Rockstar vous propose de profiter d'avantages divers et variés, et de récupérer un petit cadeau gratuit.

La sphère vidéoludique est actuellement est suspendue aux lèvres de Rockstar. Pour cause, le studio va dévoiler début décembre le premier trailer pour GTA 6. Pour autant, Grand Theft Auto 5 n'est pas laissé pour compte. Il ne l'a d'ailleurs jamais vraiment été. Il existe de nombreuses raisons qui pourraient vous donner envie de relancer le jeu, car du contenu inédit arrive régulièrement. D'ailleurs, il y a plusieurs nouveautés qui viennent de débarquer, et on vous conseille d'y jeter un œil rapidement car ça ne va pas durer.

Du nouveau contenu et plus pour GTA 5

GTA 5 continue de vivre notamment grâce à son mode Online. Le multijoueur, ça rassemble, et ça n'a jamais été aussi vrai qu'avec ce titre. En ce moment, nous entamons la périodes des fêtes, et aux Etats-Unis, c'est Thanksgiving qui a eu lieu. Rockstar a donc voulu célébrer l'occasion en offrant des récompenses gratuites aux joueurs de GTA Online. Tout d'abord, ils peuvent s'emparer d'un masque bien particulier en se connectant entre aujourd'hui et le 30 novembre 2023 : celui de la dinde, grand symbole de Thanksgiving et de Noël. Esthétiquement, ce n'est pas gracieux, mais ça peut filer de bonnes frayeurs.

Mais le plus gros morceau du cadeau de la firme demeure du côté des soldes et autres avantages. Actuellement, c'est la période du Black Friday 2023, et ça s'applique aussi à GTA 5. Par exemple, les gains sont triplés dans les missions de l’histoire ou de la gestion du casino. Il y a également de nouveaux bolides chez les concessionnaires et au Car Meet. Quant à l'armurerie mobile, elle profite de réductions en tout genre gravitant autour de -10% et -20%. Enfin, des promos colossales sont à déclarer, comme un garage de 50 places à l’Eclipse Boulevard qui est à -50%. Le Black Friday dans Grand Theft Auto 5 se terminera le 28 novembre, alors profitez-en.

Le masque de dinde, ça claque

Quelques ajouts de la nouvelle mise à jour Grand Theft Auto Online

Cette mise à jour n'est qu'une parmi tant d'autres que reçoit GTA 5 chaque semaine. Toutefois, il faut avouer que celle-ci s'avère conséquente, même si tous ces avantages prendront fin le 30 novembre prochain. D'où le fait qu'on vous invite à ne pas traîner, et à en profiter. Quoi qu'il en soit, on sent que le studio souhaite faire honneur à cette période festive. Vous allez le comprendre en observant une partie de la liste des ajouts temporaires apportés par ce patch. Comme on dit, c'est Noël avant l'heure.