La période de Noël n'est visiblement pas un moment des plus joyeux pour GTA, puisque la franchise culte de Rockstar et Take-Two fait de nouveau l'objet de leaks.

Heureusement pour le studio et son éditeur, il n'est cette fois pas question de leaks majeurs autour de GTA 6, qui continue de garder un silence radio têtu. Il est plutôt question ici d'informations relatives au très lucratif mode Online de la licence, qui fuitent suite visiblement à un contentieux entre les membres de la communauté. L'année dernière à la même période, de telles querelles avaient mené au leak du code source de GTA 5. Les leaks qui nous intéressent ici permettent de leur côté de mieux comprendre pourquoi GTA Online est un tel carton, même 11 ans après sa sortie. Et malgré une évolution très différente de celle envisagée à l'origine par Rockstar.

Un GTA Online dans les cartons depuis plus de vingt ans

Pour rappel, le mode Online tel qu'on le connaît aujourd'hui est arrivé en 2013, en même temps que GTA 5. Ce double événement a provoqué un véritable raz de marée au sein de l'industrie, le cinquième opus de la légendaire franchise étant aujourd'hui l'un des jeux s'étant le mieux vendu de tous les temps. Rockstar Games a donc une pression colossale sur les épaules s'agissant d'un GTA 6 que les joueurs, mais aussi les autres acteurs de l'industrie, attendent comme un véritable séisme, en bien comme en mal.

Si on surveille de près les futures aventures de Lucy et Jason, beaucoup de fans attendent également de quoi sera fait son mode Online. Celui de GTA 5 a en effet énormément contribué au succès du jeu, et continue de vivre sa meilleure vie, même onze ans plus tard. Ce retentissant carton peut s'expliquer grâce aux récents leaks à son sujet. On apprend en effet que Rockstar Games réfléchissait à un mode Online depuis 2001, et comptait déjà l'intégrer dans GTA 3. Le studio a donc eu beaucoup de temps pour potasser le dossier.

© Rockstar Games

Un Online plus porté sur le jeu de rôle, qui a depuis fait des petits

Mais la forme qu'on connaît se montre finalement assez différente de celle envisagée par Rockstar. Le studio avait en effet en tête un GTA Online portant une grande emphase sur l'aspect jeu de rôle. Ce à travers notamment un système de factions, avec entre autres la possibilité de rejoindre la police, ou à l'inverse divers groupes comme la Mafia, les Yakuzas ou encore les Bikers. Les joueurs auraient pu créer leurs propres histoires, les gangs pouvant corrompre la police, ou celle-ci infiltrer des agents doubles. Il était également question de compétences uniques à faire évoluer, comme le crochetage, le piratage, la vente aux enchères d'objets volés, la création de déguisements, etc.

Une partie de ces éléments s'est finalement retrouvée dans la partie « GTA RP » du Online, avec des serveurs où les joueurs sont les seuls habitants de la ville, avec une grande liberté d'évolution, mais principalement grâce à de nombreux mods créés par la communauté. Cette composante « jeu de rôle » a également eu beaucoup de succès du côté du streaming, avec notamment en France l'événement RPZ organisé par Zerator. Aujourd'hui, GTA Online est donc sur à peu près tous les tableaux un véritable mastodonte. On peut alors légitimement se demander quelle forme il prendra dans GTA 6 : les joueurs devront-ils repartir de zéro, avec fatalement beaucoup moins de contenu que sur sa version GTA 5, après onze ans de bons et loyaux services ? L'aspect jeu de rôle tant voulu par Rockstar en profitera-t-il pour prendre plus d'importance sur sa nouvelle mouture ? L'avenir nous le dira.

Source : Ben sur X.com