Netflix n'essaye pas seulement de dominer le marché de la SVOD. Le géant du streaming compte bien s'étendre au secteur du jeu vidéo. Pour ce faire, il a créé son service Netflix Jeux. Ce dernier propose des jeux comme Oxenfree, Spiritfarer ou TMNT Schredder’s Revenge, sans frais supplémentaires pour les abonnés. Mais la plateforme souhaiterait visiblement aller plus loin. Après tout, pour conquérir un tel royaume, il faut s'armer des meilleurs éléments. La franchise légendaire GTA serait donc dans le viseur.

Netflix veut s'offrir la crème de la crème

La firme a déjà déployé des moyens conséquents dans le but de renforcer son offre gaming. Il a notamment racheté plusieurs studios et s'est lancé dans le développement de ses propres jeux. Aujourd'hui, nous apprenons via un article publié dans le Wall Street Journal que Netflix voudrait intégrer dans son catalogue un jeu Grand Theft Auto. On nous explique que le géant américain s'efforce de varier sa proposition, et qu'il désire offrir de gros jeux à ses abonnés. Ainsi, la plateforme aurait « discuté de plans » pour faire venir dans ses rangs un jeu de la franchise. L'accord doit être passé avec Take-Two Interactive, mais nous n'en savons pas plus.

Bien évidemment, nous ne parlons pas du tant attendu GTA 6, mais bien d'un nouveau titre conçu spécialement pour la plateforme. Ce potentiel spin-off serait un jeu mobile, comme l'ensemble du catalogue Netflix Jeux. L'entreprise sortirait donc sortir le grand jeu dans le but d'élargir ses horizons. Un analyste a d'ailleurs dévoilé que la société aurait dépensé aux alentours de 1 milliard de dollars pour développer catalogue gaming. De toute évidence, Netflix ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Reste à savoir si cette opération est rentable pour la plateforme de SVOD.

Et GTA 6 dans tout ça ?

Cette nouvelle soulève une fois encore la question de GTA 6 et de sa date de sortie. Les fans grappillent la moindre bribe d'information concernant le jeu, quitte à voir des indices là où il n'y en a pas. On se souvient, entre autres, de la photo postée par le studio où deux personnages se trouvent devant le panneau Vinewood. Leur position met en évidence les lettres VI. Simple coïncidence ou véritable teasing, impossible de le savoir. En attendant d'en découvrir davantage, les rumeurs vont bon train et elles sont assez cocasses.

L'une d'entre elles affirme que GTA 6 sera vendu à 150 dollars en édition normale. Le fake a été décelé immédiatement et il n'est pas le seul. Il y a quelques jours, GTA 6 avait été enregistré par l'organisme de classification australien. L'entité lui avait attribué la catégorie MA 15+, PEGI 16 chez nous. Sauf que voilà, celui-ci obtiendra sans l'ombre d'un doute un PEGI 18 - R 18+ en Australie, comme c'était le cas pour le cinquième jeu. En tout cas, les joueurs attendent avec impatience la sortie de cette sixième itération qui devrait débarquer entre avril 2024 et mars 2025.