GTA 6 a enfin dévoilé son tout premier trailer. Pour certains, c'est le début d'une attente interminable et insupportable, mais pour d'autres, c'est une occasion en or. En effet, c'est l'opportunité parfaite de se replonger dans les anciens jeux, dont bien évidemment Vice City. Cela permet de redécouvrir cette bonne vieille version de Miami à la sauce Rockstar, façon old-gen. Et justement, Netflix pourrait bien répondre à vos attentes dans ce domaine.

Trois jeux gratuits GTA sur Netflix

Récemment, Rockstar a renforcé l'attrait de son abonnement GTA+ en offrant aux membres trois des titres les plus iconiques de la série. Bien que cette offre fût limitée à quelques privilégiés, une autre solution s'offre à vous. En effet, Netflix a réussi un coup de maître dans sa section jeux. Notamment en acquérant trois titres parmi les plus marquants de toute l'histoire du jeu vidéo. C'est peu dire.

Ainsi, à partir d'aujourd'hui (14 décembre 2023 à l'écriture de cette news), GTA 3, Vice City et San Andreas sont disponibles sur Netflix Jeux. L'accès à cette sélection de jeux est inclus dans l'abonnement Netflix standard, sans frais supplémentaires. À noter, ces jeux gratuits sont proposés dans leur version mobile de la Definitive Edition, une compilation initialement critiquée à sa sortie mais depuis améliorée par Rockstar. Bien que moins attrayante pour les puristes, cette offre arrive à point nommé pour animer les fêtes sur votre smartphone.

C'est aussi l'occasion parfaite pour se remémorer les bons souvenirs et oublier à quel point la sortie de GTA 6 est lointaine (2025). Avec ces trois épisodes, il y a amplement de quoi faire. D'ailleurs, lequel d'entre eux est votre préféré ? Vice City pour Miami, GTA 3 pour New York ou San Andreas pour Los Angeles ?

Une offre Netflix de plus en plus belle

Une suite logique pour la plateforme ? Au commencement de cette année, Netflix avait annoncé son intention de significativement élargir son offre de jeux. Fidèle à sa parole, le géant du streaming a franchi une étape majeure en acquérant une des licences les plus rentables du monde vidéoludique. Cette expansion ne se limite pas seulement aux trois titres GTA offerts gratuitement ; Netflix enrichira aussi sa collection avec des jeux comme Hades, prévu pour 2024 en exclusivité sur iOS, ainsi que Death's Door et Katana Zero. Subtilement, mais avec assurance, la bibliothèque de Netflix Jeux se développe. Cet ajout promet un avenir riche et varié pour les amateurs de jeux vidéo sur la plateforme. D'autant que GTA, c'est quand même du lourd...

Comment y accéder ?

Netflix Games est une extension du service de streaming Netflix qui offre des jeux vidéo. Ces jeux sont accessibles via l'application Netflix, l'App Store d'Apple ou le Google Play Store. Pour accéder aux jeux Netflix, il faut avoir un compte Netflix actif. De plus, un iPhone avec iOS 16.0 ou une version ultérieure et une puce A12, ou un smartphone Android, sont nécessaires pour jouer.