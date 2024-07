Un des plus légendaires jeux de la franchise GTA par Rockstar Games refait parler de lui concernant un portage annoncé en 2021, qui n'avait pas partagé de nouvelles depuis tout ce temps.

Alors que Rockstar Games est sur le pied de guerre pour idéalement sortir GTA 6 l'année prochaine, le mythique GTA San Andreas qui devrait dans un futur plus ou moins proche avoir droit à un portage d'un autre genre. Celui-ci est ainsi sorti d'un long silence à ce sujet, histoire de rassurer les fans.

GTA San Andreas enfin bientôt face à une nouvelle réalité ?

En 2004, GTA San Andreas a propulsé la légendaire licence de Rockstar Games vers de nouveaux sommets. Encore aujourd'hui, il s'agit pour beaucoup de l'épisode le plus marqué de la série. Début d'année dernière, il a eu droit à une édition définitive qui lui offrait un lifting graphique bienvenu, mais non sans bugs. En parallèle, Meta annonçait en 2021 en annonçait une version VR à destination du Quest 2. Cela représenterait le deuxième jeu du célèbre studio à recevoir un tel traitement, après LA Noire: The VR Case Files. Depuis, c'est toutefois le silence radio autour de ce projet sans doute surveillé par les amateurs de réalité virtuelle.

Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, où GTA Series Videos a repéré un commentaire sur YouTube de la société de Mark Zuckerberg donnant enfin des nouvelles sur GTA San Andreas VR. Un utilisateur demandait directement à Meta où en était le développement de ce portage s'agissant d'une date de sortie ou une potentielle annulation. Ce à quoi la principale intéressée a répondu : « Nous n'avons pas encore de date, mais nous travaillons bien dessus ! »

Suite à ce commentaire, certains fans se sont fendus de quelques spéculations, comme une sortie cette année pour coïncider avec les 20 ans du jeu. Une telle prédiction semble cependant par trop optimiste. GTA San Andreas VR semble donc encore quelque peu lointain. Cela pourrait également signifier qu'il ne sortira pas seulement sur le Quest 2 comme initialement annoncé, mais également sur le 3. Lequel des deux sortira avant l'autre entre GTA 6 et ce portage VR, le mystère reste en tout cas pour l'instant encore entier.