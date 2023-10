Chaque annonce de Rockstar est examinée minutieusement, à la recherche du moindre indice concernant le tant attendu GTA 6. Et même si Rockstar n'a pas encore levé le voile sur ce nouveau titre, le studio a réservé d'autres surprises pour les fans.

Deux surpises pour les fans de GTA

Aujourd'hui marque un nouveau chapitre très intéréssant pour tous les amateurs de GTA. En effet, deux titres classiques de la saga, Grand Theft Auto : Liberty City Stories et Grand Theft Auto: Chinatown Wars, sont désormais disponibles pour les membres GTA+ sur les appareils iOS et Android compatibles.

Les nouveaux utilisateurs auront en plus la chance de bénéficier d'un essai gratuit de 30 minutes pour chacun de ces titres. Après cette période d'essai, il est possible d'acheter le jeu en entier. Les membres de GTA+ auront aussi le privilège de débloquer un accès complet au jeu en se connectant avec leur compte Rockstar Games Social Club lié à leur console avec une adhésion GTA+ active.

Ces ajouts s'inscrivent dans la continuité de l'offre proposée par Rockstar Games. En effet, Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition, déjà disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, fait partie de la sélection de titres classiques qui sont accessibles aux membres GTA+.

Grand Theft Auto : Liberty City Stories est à l'origine conçu pour la PSP, le jeu raconte l'histoire de Toni Cipriani, un gangster qui revient à Liberty City après avoir vécu en cachette pendant quelques années, et qui cherche à gravir les échelons du crime organisé. C'est une plongée dans l'univers mafieux des années 90.

Grand Theft Auto : Chinatown Wars, quant à lui, se déroule également à Liberty City, mais présente une perspective et un style graphique différent, rappelant les jeux d'arcade classiques. Suivant l'histoire de Huang Lee, le joueur se retrouve au cœur des guerres de gangs et des intrigues du crime organisé chinois. Tout un programme.

Et il y a encore plus !

Les avantages ne s'arrêtent pas là. Jusqu'au 8 novembre, les membres GTA+ ont l'opportunité de récolter des bonus dans GTA Online, notamment la nouvelle Albany Brigham (Muscle) au Vinewood Car Club, ainsi que des récompenses doublées pour les récents Deathmatches d'Halloween, entre autres. Pour rappel, l'adhésion à GTA+ est proposée à 5,99 euros par mois, incluant un bonus mensuel de 500 000 GTA$, versé chaque mois sur le compte Maze Bank en jeu.