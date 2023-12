GTA 6 a été officiellement annoncé, et il y a quelques jours, nous avons eu l'occasion de découvrir la première bande-annonce. Comme prévu, cette révélation a agité internet pendant de nombreuses heures. Certains fans ont même pris l'initiative de comparer ce nouvel opus avec l'épisode Vice City. Étant donné que les deux jeux se déroulent dans la même ville. Quoi de mieux pour cela que de comparer les images des deux pour se rendre compte du chemin parcouru ?

GTA 6 vs Vice City, le comparatif plein de nostalgie

Même ville, mais époque différente (années 80 vs années 2020). Le compte officiel du Future Game Show, s'est amusé à retourner à Vice City afin de comparer l'ambiance et les lieux montrés dans la première bande-annonce de GTA 6. Nostalgie, gap technique, mais ambiance restée intact. Ce comparatif montre bien que si Vice City traverse les âges et les époques, son atmosphère restera en grande partie inchangée. Les nouveaux venus découvriront la ville sous un regard plus moderne, porté par les réseaux sociaux. Les fans de la première heure eux retrouveront des lieux emblématiques de leur jeunesse sur PS2, à l'instar d'Ocean View pour ne citer que lui.

Une ville de toute beauté

Vice City reflète l'architecture et le design caractéristiques des années 1980, notamment avec son style neo Art Déco et ses enseignes au néon. La ville est donc ornée de bâtiments colorés et de façades lumineuses, évoquant l'ambiance et l'esthétique de Miami durant cette période. La ville dispose de vastes plages de sable blanc, bordées de palmiers et accompagnées d'une promenade animée. Cette partie de Vice City s'inspire fortement de South Beach à Miami. Offrant une ambiance de détente et de loisirs en bord de mer.

Vice City est divisée en plusieurs quartiers, chacun possédant son propre caractère et ambiance. La diversité va des quartiers aisés aux zones plus défavorisées, en passant par des centres commerciaux et des îles exclusives. Cela permet de refléter la variété socio-économique d'une grande ville. Dans GTA 6, bien que l'action se déroule à l'époque actuelle, ces éléments semblent être fidèlement respectés, même si le prochain jeu nous fera découvrir ses alentours pour la première fois. De plus, la ville inspirée de Miami apparaît plus splendide que jamais.