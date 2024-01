GTA 6 est certainement le jeu le plus attendu à l'heure actuelle, et cela se manifeste très clairement à travers des chiffres incroyablement impressionnants.

Lors de la publication de la bande-annonce du très attendu GTA 6, on savait que cela allait faire un énorme carton et rendre tout internet complètement fou. Cependant, ce que l'on ne savait pas en revanche, c'est que le jeu allait performer de manière exceptionnelle et battre tous les records. À tel point qu'il a donné lieu à de nombreuses parodies et même à des inspirations officielles de la part de grandes marques. C'est tout à fait impressionnant.

Quand le trailer de GTA 6 brise des records

Depuis sa sortie en décembre 2023, la bande-annonce de GTA 6 a connu un succès retentissant et vient désormais de dépasser Minecraft pour devenir la deuxième bande-annonce de jeu vidéo la plus regardée de tous les temps. Cependant, elle reste derrière Subway Surfers, qui détient le record. Le plus étonnant, c'est que bon nombre de joueurs ne connaissent même pas ce dernier, étant donné qu'il s'agit d'un jeu mobile. Attention pourtant, il s'agit d'un des titres les plus téléchargés au monde. Pour la petite histoire, en 2017, il avait déjà atteint les 2,7 milliards de téléchargements...

Quoi qu'il en soit, la bande-annonce de Rockstar pour son prochain opus de GTA a accumulé 168 millions de vues. En comparaison, la bande-annonce de Minecraft, sortie en décembre 2011, affiche 169 800 171 vues. GTA 6 a ainsi surpassé non seulement Minecraft, mais aussi d'autres grands noms tels que Clash of Clans, Team Fortress 2 et GTA 5. C'est tout simplement impressionnant. Cependant, il est important de noter que nous sommes encore loin de Baby Shark avec ses 13 milliards de vues (oui, tout à fait) ou encore du clip musical de Despacito avec ses 8 milliards de vues. Si cela reste de la musique, ça laisse tout de même songeur.

GTA 6 est prévu pour une sortie en 2025 sur PS5 et Xbox Series X/S. Plus tôt cette semaine, le chanteur et compositeur T-Pain a révélé qu'il collaborait avec Rockstar Games sur le jeu, bien que son rôle exact dans ce projet reste encore inconnu à ce stade.