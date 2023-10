Depuis son annonce, les fans arrivent à voir du GTA 6 absolument partout, vraiment partout. Parfois ce sont des suppositions un peu tirées par les cheveux, d'autres fois ce sont des informations un peu opaques qui traînent ici et là… les seules choses solides que nous ayons, sans compter les leaks massifs qui avaient fait grand bruit, ce sont les déclarations du PDG de Take-Two, la maison mère, qui a laissé planer le doute concernant la date de sortie de GTA 6 lors de deux prises de parole dans le cadre des rapports financiers de la boîte. Mais ça, c’était avant que Rockstar ne décide d'y mettre son grain de sel.

Rockstar tease GTA 6 et joue avec vos nerfs

Juste avant de démarrer le mois d'octobre, Rockstar a décidé de jouer un peu avec les nerfs de ses fans. Sur ses réseaux sociaux, le studio a fait la promotion de tee-shirts déblocables en jeu pour le Festival Lunaire, un petit événement sur GTA Online. Mais ce qui a fait tiquer les joueurs, ce ne sont pas vraiment les tenues, mais plutôt ce qu'il se passe en arrière-plan. Un rapide coup d'œil sur l'image suffit à voir un VI (6) sur la partie gauche, juste derrière les deux personnages au premier plan. Un petit teaser amusant de la part de Rockstar. Il est très peu probable que ce ne soit qu'une simple coïncidence. Le studio s'est certainement dit que ce serait marrant de jeter un peu d'huile sur le feu et ça a fonctionné. Les fans ont commencé à théoriser, certains se sont enflammés en rêvant d'une annonce imminente tandis que d'autres trouvent le clin d'œil juste amusant. Dans tout les cas, ça a fait parler et ce n'est certainement pas anodin.

Bon et cette annonce officielle alors c'est pour quand ?

GTA 5 et GTA Online ont fêté leur 10e anniversaire de bons et loyaux services il y a quelques jours, et tout le monde s'attendait à une annonce de la part de Rockstar. Malheureusement, pour le moment, le studio reste totalement muet. Nous ne savons finalement pas grand-chose de GTA 6. Le PDG de Take-Two a affirmé à plusieurs reprises que le jeu cherchait à devenir «parfait» et «le plus réaliste possible». Rockstar, de son côté, a répété plusieurs fois que le développement se passait bien lorsque les choses ont commencé à se gâter avec les fuites, et qu'il attendrait d'être fin prêt avant de montrer son jeu. Mais depuis, c'est le néant. Côté leaks, on a appris que GTA 6 se passerait aux alentours de Vice City et peut-être même ailleurs. On contrôlerait visiblement deux personnages, un homme et une femme, un couple façon « Bonnie et Clyde » qui enchaînerait les braquages et les larcins. C'est à peu de choses près tout ce dont nous sommes "sûrs". Notons toutefois que depuis les fuites, beaucoup de choses ont certainement changé. En somme, à l'heure où ces lignes sont écrites, on ne sait pas grand-chose concernant GTA 6. On espère bien que Rockstar changera ça avant la fin de l'année. Une annonce explosive aux Game Awards, par exemple ?