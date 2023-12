Il était prévisible que le trailer de GTA 6 allait faire sensation sur internet, et il a déjà battu un nombre impressionnant de records. Regardons cela de plus près.

La bande-annonce de GTA 6 a été un phénomène en soi. Son apparition sur YouTube a créé un véritable raz-de-marée de commentaires, d'opinions et de vidéos en tout genre, chacun cherchant à en analyser le moindre détail. Au milieu de tout cela, un beau record pour Rockstar.

GTA 6, un record avec un simple trailer

En effet, GTA 6 a franchi un cap impressionnant sur YouTube, atteignant plus de 101 millions de vues, surpassant ainsi les vues totales de la première bande-annonce de GTA 5. Lancé précipitamment lundi soir suite à une fuite, le trailer de GTA 6 a suscité un engouement massif, dépassant même les bandes-annonces de films majeurs comme La Reine des neiges 2, Joker et Spider-Man: No Way Home. Il est même en bonne voie pour battre le record de la bande-annonce de Star Wars: The Force Awakens. Imaginez un peu, c'est comme si toute la population d'un grand pays avait regardé le trailer. C'est tout simplement époustouflant.

En détail, on apprend que le trailer de GTA 5 a mis 12 ans pour atteindre 100 millions de vues, tandis que celui de GTA 6 a atteint ce chiffre en seulement un jour. Cela témoigne de l'immense popularité croissante de la franchise au fil des années. De nouvelles générations découvrent les jeux et la communauté s'agrandit avec chaque nouvel épisode.

Une belle histoire malgré tout

Rockstar avait initialement prévu de présenter sa bande-annonce de GTA 6 le mardi, mais a dû avancer sa publication à cause de la fuite sur un compte X (anciennement Twitter). Le compte ayant divulgué la bande-annonce a été rapidement banni, et Rockstar a alors publié la version officielle, encourageant les spectateurs à regarder la "vraie chose" sur YouTube.

L'équipe de développement de GTA 6 a exprimé sa déception face à cette fuite, regrettant de ne pas avoir pu vivre la réaction en direct avec l'équipe. Malgré cela, la bande-annonce a suscité un enthousiasme considérable, promettant un futur brillant pour le prochain chapitre de la franchise.

Le prochain volet de la célèbre série Grand Theft Auto est prévu pour une sortie en 2025 sur PS5 et Xbox Series. Rockstar opte hélas pour une approche sans date de sortie précise. L'action se déroulera dans une version moderne de Vice City, avec une forte présence de médias sociaux, y compris un équivalent de TikTok. Le jeu mettra en vedette deux personnages principaux, Jason et Lucia, cette dernière étant la première protagoniste latina de la franchise. Inspiré par l'histoire de Bonnie & Clyde, le jeu promet de belles surprises.