Même si le journaliste Jason Schreier voit bien report en 2026 pour GTA 6, Rockstar Games et Take-Two Interactive gardent pour l'instant le cap. Les sociétés maintiennent que le lancement aura lieu en 2025. D'un côté, ni le studio ni l'éditeur n'aurait d'intérêt à évoquer un hypothétique retard. Et encore moins alors qu'il reste de longs mois de développement. Si R* conserve certaines habitudes vues avec d'anciens jeux Grand Theft Auto ou avec Red Dead Redemption 2, le jeu pourrait débarquer d'ici octobre 2025 sur PS5 et Xbox Series X|S. Mais c'est et ça restera de la spéculation jusqu'à une prise de parole officielle.

GTA 6 en mission pour vider votre compte en banque ?

Si certains s'inquiètent de ne pas voir GTA 6 à l'automne 2025 comme prévu, d'autres sont plutôt préoccupés par un récent point de vue de l'analyste Matthew Ball. Selon lui, le titre pourrait être vendu à prix totalement délirant à sa sortie, bien au-delà des 79,99€ d'aujourd'hui. À combien ? Il estime que Take-Two Interactive pourrait franchir le cap des 80 euros et même aller jusqu'à 100 euros. Bien que GTA 6 devrait être le jeu de tous les records, s'il suit les traces de son aîné, l'analyste Mat Piscatella de Circana ne pense pas que l'éditeur pourrait augmenter le prix de son blockbuster et donc le vendre aussi cher.

« On en parle beaucoup, mais c'est ridicule. Il n'est pas nécessaire que le prix de base de n'importe quel jeu soit de 100 dollars. Les éditions spéciales, collector et toutes les autres remplissent déjà cette fonction. Un pourcentage élevé d'acheteur au lancement se jettent sur ces éditions aux prix élevés ». « Vous voulez le plus grand nombre d'utilisateurs possible, tout en optimisant le prix de lancement. Vous n'y parviendrez pas en fixant le tarif de base d'un jeu à un niveau aussi si élevé » ajoute t-il sur le tarif de vente de GTA 6 en rumeur.

Rhys Elliot de MIDia partage cette analyse sur le prix de GTA 6. « Le succès serait au rendez-vous dans les deux cas. GTA 6 sera un phénomène culturel et pourrait supporter un prix de 100 dollars. Mais la réaction des joueurs serait importante, et ce serait un gain à court terme pour un coût à long terme ». Un autre suggère comme tant de monde que les revenus de GTA 6 pourraient aussi être boostés par l'avenir de Grand Theft Online qui devrait évoluer sans aucun doute. Et pour cause, le multijoueur est ce qui a maintenu en partie l'intérêt du dernier jeu.

Source : Mat Piscatella, IGN.