Depuis le lancement en grande pompe de son trailer, GTA 6 ne cesse de faire parler de lui, et ce, de manière parfois totalement inattendue. C'est le moins que l'on puisse dire.

GTA 6 se trouve déjà malgré lui au cœur d'une polémique. En effet, certains semblent déjà flairer l'opportunité de se faire de l'argent sur le dos de Rockstar, surtout compte tenu de la médiatisation énorme autour du jeu. Que peut-on en apprendre ?

Une étrange affaire pour GTA 6

Le Joker de Floride, une figure qui semble avoir inspiré un personnage du trailer de révélation de GTA 6, réclame 2 millions de dollars à Rockstar Games pour utilisation présumée de son image. En fait, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, ce Joker "IRL" a réitéré ses affirmations d'une vidéo précédente. Il a comparé le personnage du jeu et une photo de lui, insistant sur le fait qu'il était évident que le personnage du jeu s'inspirait de lui. "Il faut qu'on parle de GTA, sinon vous devez me donner un ou deux millions. Vous avez pris mon image, vous avez pris ma vie. " a-t-il déclaré dans la vidéo, s'adressant directement à GTA et Rockstar Games.

Cependant, les chances qu'il obtienne une compensation financière de Rockstar semblent très faibles. Rockstar pourrait facilement arguer que le personnage du jeu est une parodie. D'autant que ce n'est pas la première fois. Il y a aussi le précédent de l'actrice Lindsay Lohan qui avait tenté de poursuivre Rockstar, affirmant que l'image d'une fille dans GTA 5 était basée sur elle. Cette affaire avait été finalement rejetée, le juge Eugene Fahey déclarant que "[les] représentations artistiques sont des représentations satiriques et indistinctes du style, de l'apparence et de la personnalité d'une jeune femme moderne fréquentant la plage... et qu'elle n'est pas reconnaissable comme la plaignante."

"C'est du vol et du plagiat"

À ce jour, Rockstar n'a pas commenté officiellement les demandes du Joker de Floride et il est peu probable que l'équipe le fasse. Ce cas soulève des questions sur les limites de l'utilisation de l'image et de la ressemblance dans les œuvres de fiction, surtout dans un contexte où les personnages peuvent être interprétés comme des parodies ou des caricatures satiriques.

Le Joker de Floride alias Sullivan, un ancien mannequin tatoué devenu viral en 2017 grâce à son mugshot révélant sa ressemblance avec le Joker, semble clairement surfer sur le succès de GTA 6. Aujourd'hui, les revendications de Sullivan sont sans équivoque. "Tout le monde dit que j'hallucine," a déclaré Sullivan dans un nouveau TikTok posté hier. "Vous êtes complètement fous. C'est moi. C'est moi."