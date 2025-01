Rockstar et Take-Two prennent décidément leur temps pour communiquer à propos de GTA 6. En attendant, les hypothèses vont bon train et les bruits de couloir se répondent, tandis que certaines interrogations émergent chez les fans. Plusieurs questions se posent notamment en matière de contenu et de prix. Un internaute spécialisé dans l'actualité de la licence aurait bien quelques pistes.

Un cas inédit pour GTA 6

Dans l'attente d'un deuxième trailer, les fans discutent énormément à propos de GTA 6 sur la toile, spécialement sur les forums. C'est là qu'ils partagent leurs espoirs et spéculations, parfois avec des internautes devenus influents par les informations crédibles qu'ils ont partagées au fil du temps. Tez est l'un d'eux et il avance une théorie qui devrait en intéresser plus d'un.

Selon Tez sur GTA Forums, Rockstar et Take-Two auraient un projet particulier pour Grand Theft Auto 6 et le online qui doit l'accompagner. La première version de GTA Online, née avec le 5ᵉ opus, devrait laisser place à une toute nouvelle avec la sortie du prochain volet. Toutefois, sa mise en circulation pourrait différer des pratiques précédentes.

Pour rappel, GTAO était au départ vendu avec GTA 5. Puis, ce n'est que quelques années plus tard que ce multijoueur en ligne s'est proposé séparément. Il est ainsi devenu un véritable standalone. Avec la sortie du sixième Grand Theft Auto, il se pourrait qu'il soit vendu tel quel dès sa sortie. C'est en tout cas ce que pense Tez. Selon lui, « VI sera le premier jeu où le mode en ligne sera vendu séparément dès le lancement, tandis que le mode histoire fera partie du package complet qui couvre les deux ».

Mockup fanmade de la jaquette PS5 de GTA 6. © TheHouseOracle sur Reddit

Le prix du jeu justifié par GTA Online ?

Ces réflexions sont nées des rumeurs et leaks autour du prix potentiellement exorbitant de GTA 6. S'il s'avérait effectivement élevé, cela pourrait en fait venir de l'addition du prix standard du jeu à celui de GTAO, intégré avec. Ce serait donc une première pour un jeu Rockstar. Pas sûr que ça plaise à celles et ceux qui ne sont pas intéressés par le mode en ligne et qui seraient pourtant contraints de payer le prix fort. À l'inverse, les joueuses et joueurs uniquement intéressés par ce dernier auraient au moins l'avantage d'avoir à dépenser moins.

Tout cela ne tient encore que de la spéculation. Néanmoins, le succès colossal de GTA Online justifierait tout à fait une telle stratégie. Qui plus est, il ne serait pas impossible que la campagne de GTA 6 et celle du mode en ligne ne soit pas aussi liées que l'étaient les précédents volet. Cela aurait donc d'autant plus de sens de pratiquer une tarification séparée.

Cela dit, une telle initiative risque de surprendre les habitués de GTA 5 et GTA Online au premier abord. Rockstar et Take-Two pourraient prendre un vrai risque. La réception d'un prix trop élevé du mode en ligne pourrait être problématique pour beaucoup. Il pourrait rebuter celles et ceux qui envisageraient plus tard d'accéder au mode histoire de Grand Theft Auto 6. À l'inverse, une tarification abordable serait plus incitative. Attendons de voir qu'elle sera la stratégie de l'éditeur.