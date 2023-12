Depuis la publication de la bande-annonce de GTA 6, c'est la folie et les fans analysent sous toutes les coutures le contenu, bien que maigre, pour tenter d'en dénicher tous les secrets. Ainsi, on connaîtrait déjà la carte du jeu.

Après avoir analysé minutieusement la bande-annonce record de GTA 6, les fans se sont tournés vers l'artwork officiel du jeu, persuadés d'y avoir découvert quelque chose de totalement fou. Soit l'imagination des fans est débordante, soit les développeurs chez Rockstar sont de petits cachottiers et des farceurs.

La map de GTA 6 : un leak volontaire ?

Un utilisateur de Reddit, InevitableLibrary387, a dévoilé ce qu'il pense être un aperçu de la carte de GTA 6 caché dans la seule œuvre d'art officielle publiée par le développeur Rockstar pour la suite très attendue de la saga.

« Dites-moi que je ne suis pas le seul à le voir, Vice Beach à droite, une ville au milieu, et des îles dispersées autour », a déclaré InevitableLibrary387.

Si vous avez du mal à repérer la carte en question, elle se trouve dans le bas droit de l'image et nécessite un bon zoom. Les fans pensent que cette image floue montre un contour général de Leonida, la version fictive de l'État de Floride dans GTA 6, ou du moins un ensemble d'îles. Peut-être pas la carte complète de GTA 6, mais potentiellement une partie de Leonida. On y voit même ce qui ressemble à quelques villes, ce qui suggère que, si cette carte est effectivement un aperçu, GTA 6 comportera plusieurs villes — une rumeur circulant depuis un certain temps sur le jeu.

Le vrai travail d'investigation commence maintenant. L'utilisateur de Twitter @NikTekOfficial est allé jusqu'à utiliser une correction de couleur pour rendre cette carte plus visible et l'a comparée à un projet de cartographie communautaire en cours, construit à partir de la fuite de GTA 6 de 2022.

Quelle taille de map ?

Alors, coup de génie ou interprétation trop poussée ? C'est le débat actuel parmi les fans. La taille de la carte de GTA Vice City est généralement considérée comme modeste, surtout en comparaison avec les autres épisodes de la série Grand Theft Auto sortis ultérieurement. On peut donc imaginer que, conscients de cet état de fait, les développeurs ont décidé d'y ajouter différentes villes pour que les joueurs ne se sentent pas à l'étroit, surtout lorsqu'on est habitué à la taille assez gigantesque de GTA 5, elle-même plus grande que celle de San Andreas. Plusieurs villes permettraient, par exemple, de bien segmenter la carte comme c'est le cas dans plusieurs épisodes, avec une découverte progressive de la ville directement liée à la progression du joueur dans l'histoire.