GTA 6 sera unique en son genre, du moins on l'espère, mais le genre issu de cette franchise culte de Rockstar ne va pas disparaitre. À vrai dire, c'est même plutôt le contraire puisqu'on voit différents projets fleurir en amont du lancement tant attendu de Grand Theft Auto VI. On a pu le constater avec les annonces de MindsEye conçu par Leslie Benzies, le nouveau jeu de Dan Houser ou encore ce GTA-like de Liquid Swords développé par l'ancien fondateur d'Avalanche Studios (Just Cause).

Un nouveau jeu qui casse des briques se la joue GTA

Que diriez-vous d'un jeu qui mélangerait GTA, Les Sims, LEGO et Fortnite ? C'est ce que l'équipe du battle royale d'Epic Games Store a annoncé avec la sortie prochaine de LEGO Fortnite Brick Life. « Une toute expérience de jeu de rôle social qui invite les joueurs à se faire de nouveaux amis, à construire le style de vie de leurs rêves et à emménager dans une nouvelle ville au cœur d'une ville animée. Dans LEGO Fortnite Brick Life, la seule limite est votre imagination. En explorant cette ville animée avec jusqu'à 31 autres joueurs, vous découvrirez qu'elle regorge de lieux intéressants à explorer et de monuments à admirer ».

Un peu à l'image de GTA Online, LEGO Fortnite Brick Life offrira une ville en constante évolution où vous pourrez librement « construire vos propres histoires en interagissant avec votre environnement, mais aussi avec les autres membres de la communauté ». Comme dans Les Sims également, vous êtes invités à rencontrer d'autres joueuses et joueurs dans des restaurants, lors de soirées entre amis, en boîte de nuit ou à la plage. Ce nouveau jeu gratuit vous permettra d'acheter le logement de vos rêves et le décorer, mais à condition d'avoir de l'argent. Pour cela, il suffira d'exercer une activité en protégeant la ville, en semant le chaos, en livrant des colis etc.

LEGO Fortnite Brick Life annoncé

Le trailer d'annonce de LEGO Fortnite Brick Life mise à fond la carte de ce mélange entre l'univers des briques, GTA et Les Sims, et sera disponible avant même le lancement de Grand Theft Auto 6. Pour faire vos premiers pas, rendez-vous le 12 décembre sur consoles et PC dans le menu « Découvrir » de LEGO Odyssey, le nouveau nom de LEGO Fortnite. Un changement pour signaler que désormais, ce titre sera un hub qui rassemblera l'ensemble des contenus LEGO Fortnite. « Une destination centralisée d'expériences de jeu familiales, notamment les îles LEGO Fortnite créées par le groupe LEGO et par les créateurs ».

À travers LEGO Odyssey, attendez-vous également à une galerie de nouveaux personnages, à des fonctionnalités inédites et à un « méchant tempétueux ». Si vous jouez sur un appareil mobile, vous pourrez obtenir la tenue gratuite Riff Kahele en jouant sur l'application avant le 21 février. En associant vos comptes LEGO et Epic Games, à partir de ce 10 décembre 2024, vous pourrez déverrouiller le costume gratuit Monsieur d'Orge.

Source : site LEGO & site Fortnite.