Depuis le leak hors-norme, les joueurs du monde entier ont les yeux rivés sur GTA 6 à attendre avec impatience l'annonce officielle. Et si ça arrivait très bientôt ?

À quand l'annonce en grande pompe de GTA 6 ? Peut-être dès la fin du mois en pleine période d'Halloween...

GTA 6 annoncé dans les prochains jours ?

Tez2 (via Dexerto), qui a révélé la mise à suspens de Red Dead Redemption 2 sur PS5 et Xbox Series voire l'annulation de remasters pour GTA 4 et Red Dead 1, estime que Rockstar Games pourrait bien dévoiler GTA 6 lors de l'événement Ovni d'Halloween organisé sur GTA Online.

Du 15 octobre au 31 octobre, les joueurs de Grand Theft Auto Online verront apparaître des ovnis aléatoirement à différents endroits de la carte. Aucune heure fixe mais plutôt une plage horaire. En 2021 par exemple, il était possible de voir un objet volant non identifié entre 22 heures et 4 heures du matin. Quel rapport avec Grand Theft Auto 6 ?

Dans GTA Trilogy Definitive Edition, les développeurs de Rockstar ont caché plusieurs images sur le mur du Lil'Probe Inn, un bar situé dans la zone 69. Au milieu des clichés, une photo d'une maison avec un ovni qui ne correspond pas à GTA 5 ou autre, mais qui pourrait être une maison de GTA 6. Et donc, un teasing en vue d'une annonce dans les prochains jours.

Rockstar Games aime le mois d'octobre

Pour appuyer cette théorie, d'autres se reposent sur les habitudes de Rockstar Games. GTA 5 comme RDR 2 ont été annoncés en octobre. Qui plus est, Vice City - qui sera la destination du prochain épisode - fête ses 20 ans ce mois-ci et la franchise ses 25 ans. Une opportunité en or pour le studio ?

Si une présentation est réellement prévue dans quelques jours, le leak a pu tout changer. Néanmoins dans son communiqué en réaction à la fuite, Rockstar a fait une promesse. Celle de nous « tenir au courant bientôt ». Mais comme souvent, le terme « bientôt » est vague, très vague...