Rockstar Games anticipe déjà le lancement de GTA 6 avec un choix qui va coûter cher à certains joueuses et joueurs, et qui va grandement déplaire à la communauté Grand Theft Auto.

GTA 6 est sur toutes les lèvres, mais les joueuses et joueurs du monde entier doivent prendre leur mal en patience. Le prochain épisode de la saga culte de Rockstar Games ne sortira pas avant 2025, probablement à l'automne comme d'autres opus de la licence, sur PS5, Xbox Series X|S et PC. En attendant, le studio a procédé en catimini à un changement pour une nouveauté apparue en mars 2022 sur les consoles de la génération actuelle.

Une décision impopulaire avant le lancement de GTA 6

Pour l'analyste Mat Piscatella, GTA 6 sera sûrement le plus gros jeu de tous les temps en termes d'envergure et d'impact dans l'industrie vidéoludique. On verra bien ce qu'il est en est, mais il est vrai que la ferveur autour du jeu est plus importante que jamais. Le titre n'a quasiment rien montré, mais la première prise de parole a permis à Rockstar Games d'exploser tous les records. Le moment de communiquer des infos réelles, de diffuser un nouveau trailer ou même du gameplay, n'est pas encore venu, mais R* a effectué un changement avant la sortie de GTA 6.

En effet, en toute discrétion, le studio a augmenté le prix de son abonnement PS5 et Xbox Series X|S GTA+. Que permet-il ? D'obtenir plusieurs gros avantages pour Grand Theft Auto Online. Cette formule confère à tous les abonnés 500 000 GTA$, plus 1 000 000 chaque mois entre avril et août 2024, un accès au véhicule Progen Itali GTB, des promotions in-game, des avantages sur l'immobilier, des tenues, motifs et éléments de customisation, des bonus pour booster le gain de GTA$ et de RP.

Jusqu'à maintenant, il fallait débourser 5,99€ par mois, mais comme l'EA Play, le PS Plus ou le Xbox Game Pass, la facture a grimpé. L'abonnement GTA+ est passé discrètement de 5,99€ par mois à 7,99€ par mois sur PS5 et Xbox Series X|S. Rockstar Games n'a donné aucune explication, mais le studio y voit peut-être une occasion de renflouer encore plus les caisses en amont de GTA 6. Un jeu qui, sauf surprise absolument énorme, ne sera pas inclus dans cet abonnement.

Pour l'instant, les jeux jouables gratuitement avec le GTA+, en plus des avantages liés à Grand Theft Auto Online, sont des titres assez anciens pour la plupart. Voici la liste des softs offerts avec le GTA Plus :

Red Dead Redemption

Red Dead Redemtion Undead Nightmare

Grand Theft Auto : Liberty Citiy Stories

Grand Theft Auto : Chinatown Wars

GTA The Trilogy Definitive Edition

L.A Noire

Bully

GTA 6 sera t-il ajouté à un jour à cet abonnement ? Ne jamais dire jamais évidemment, mais si cet épisode suit les traces de son aîné, on n'est pas près de le voir de sitôt. On rappelle que Grand Theft Auto 5 frôle les 200 millions d'exemplaires vendus, et Take-Two Interactive a très certainement envie de reproduire cet exploit hallucinant.