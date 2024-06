Si la vie de bandit de grand chemin ne vous plaît plus et que vous voulez vous ranger du bon côté de la loi, c'est justement ce que propose Bottom Dollar Bounties, la nouvelle mise à jour majeure de GTA Online, disponible dès aujourd'hui sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Voilà de quoi s'occuper en attendant un certain GTA 6, a priori courant 2025.

Énorme prime gratuite sur le Online en attendant GTA 6

Après plus de dix ans passés à mener une vie de criminel dans GTA Online et en attendant GTA 6, Rockstar propose aux joueurs de se ranger. C'est justement ce que propose Maude Eccles, une chasseuse de prime réputée à Los Santos. Ceux-ci pourront ainsi rejoindre les forces de l'ordre de Bottom Dollar. Comme la profession l'indique, il s'agira de traquer des cibles recherchées par les autorités et les ramener morts ou vifs.

Pour mener à bien ces dangereuses missions, le bureau de Bottom Dollar servira de QG pour s'armer jusqu'aux dents. Il sera également possible d'installer d'autres bureaux autour de Los Santos pour se faciliter la tâche. Ce sera également là que vous pourrez mettre sous les verrous vos primes, où encore garer vos véhicules. À ce propos, cette mise à jour majeure de GTA Online rajoute de nombreux moyens de locomotion, comme trois voitures de police, ainsi que quatre bolides de course d'une classe plutôt folle. Outre l'ajout des primes, cet afflux de contenus ajoute d'autres fonctionnalités, comme une version remise au goût du jour du Drift Tuning. Vous trouverez tous les détails de cette nouvelle mise à jour massive sur le site officiel de Rockstar Games.

Prime bonus pour les membres Premium

Pour les abonnés à GTA+ ou motiver les joueurs du Online à y souscrire, Rockstar propose également avec Bottom Dollar Bounties des fonctionnalités exclusives. Cela prend notamment la forme de l'application Vinewood Club pour le téléphone en jeu. Celle-ci permet de se faciliter en commandant plus facilement des véhicules, récupérer les fonds d'investissement immobilier ou recharger ses munitions directement depuis l'application. Arrive également un garage dédié au Vinewood Club pour personnaliser ses véhicules, qui s'accompagne d'un autre bolide de course encore plus rutilant que ceux ajoutés gratuitement.

Rockstar Games compte encore garnir cette nouveauté du Online au cours de l'été en rajoutant d'autres missions et contenus. Il ne compte donc pas abandonner cette manne de dollars sans fonds d'ici à la sortie de GTA 6. Celle-ci serait si tout va bien prévue pour courant 2025, pour l'heure uniquement sur PS5 et Xbox Series. Une version PC concomitante n'est pas totalement exclue, mais il vaut mieux attendre une confirmation officielle pour en avoir le cœur net.