Le lancement du premier trailer de GTA 6 a suscité un enthousiasme sans précédent, battant des records en devenant la vidéo non-musicale la plus visionnée sur YouTube en une seule journée. Malgré ses près de 172 millions de vues, les fans de GTA continuent d'identifier des éléments inédits dans cette vidéo de 90 secondes, examinant méticuleusement chaque détail. Un des derniers éléments repérés est une affiche en arrière-plan, visible à la vingt-septième seconde du trailer, suggérant une possible nouveauté...

GTA 6 : encore un secret découvert ?

La récente découverte dans le trailer de GTA 6 laisse entrevoir une potentielle nouveauté en matière de transport : l'utilisation des bus publics. Dans les précédents opus de GTA, le transport en commun, incluant métro et taxis, a toujours joué un rôle, mais GTA 6 pourrait introduire une dimension supplémentaire avec les bus de ville. Cette hypothèse est renforcée par une scène du trailer, visible à la 27e seconde, où l'on aperçoit un arrêt de bus entouré de personnes qui semblent attendre, suggérant ainsi une interaction possible avec ce mode de transport.

Un utilisateur a souligné : « Le panneau de l'arrêt de bus est trop détaillé pour quelque chose que nous ne pourrions pas utiliser. Grand et visible, avec des mots qui semblent réellement lisibles. »

Les joueurs semblent partagés sur l'idée de prendre un bus dans le jeu. Certains pensent que, comme les stations-service, cela rendrait GTA trop réaliste et le transformerait en une simulation de la vie réelle, tandis que d'autres accueillent favorablement le concept. On peut ainsi lire :

Un système de bus pour le voyage rapide serait cool, comme les trains dans RDR2. Ce serait vraiment cool et un détail très agréable. Peut-être qu'ils pourraient le faire comme le taxi, où vous pouvez également monter dans un bus et prendre et déposer des gens à des endroits.

Un zoom sur le panneau en question.

Une longue histoire de transport

L'utilisation des taxis dans la série des jeux Grand Theft Auto a commencé avec GTA 3, sorti en 2001. Ce jeu introduisait la possibilité pour les joueurs de prendre un taxi pour se déplacer plus rapidement à travers la ville. Cette fonctionnalité a été conservée dans la plupart des titres suivants de la série.

Quant aux trains et autres transports en commun, ils ont été intégrés dès les premiers jeux de la série. Dans GTA 4, le système de métro de Liberty City permettait un autre mode de transport en commun pour se déplacer rapidement entre différentes parties de la ville. L'ajout d'un système de bus dans GTA 6 n'est donc pas totalement farfelu. Par souci de réalisme, on peut très bien imaginer ce système débarquer. On sait à quel point le bus est très utilisé aux États-Unis (en comparaison, beaucoup plus que le train). Ce serait donc une bonne occasion d'ajouter une dose d'immersion supplémentaire. D'autant que le service de bus à Miami (dans la vraie vie) est assez dense.