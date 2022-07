GTA 6 ou rien. Des années après trait sa vache à lait GTA 5 et son online, l’éditeur américain semble désormais vouloir se focaliser pleinement au prochain opus de sa saga légendaire. Et ce au détriment d’autres projets.

Deux remasters annulés au profit de GTA 6

Selon Kotaku et un leaker réputé sur l’actualité de Rockstar, l’éditeur américain est fin prêt à se concentrer pleinement sur GTA 6. Au point que l’entreprise aurait finalement décidé d’abandonner deux gros projets en chantier, tous deux particulièrement attendus par les fans. Le studio développait en effet des remasters pour GTA 4 (et de ses DLC) et Red Dead Redemption avant de se raviser. Autre raison potentielle de ce revirement : la mauvaise réception de GTA Trilogy The Definitive Edition au lancement chaotique.

Finalement, R* se focaliserait pleinement sur GTA 6, dont le développement a été confirmé plus tôt dans l’année. Cependant, Kotaku explique que les remasters de GTA 4 et Red Dead Redemption ne seraient pas annulés pour autant. En se basant sur ses sources, le média américain n'exclut pas que ces projets reviennent dans les tuyaux une fois l’épisode 6 enfin sorti. Autant dire que ce n’est tout de suite que vous pourrez retourner faire du bowling avec Niko et Roman. En attendant, il va falloir continuer à manger des rumeurs plus folles les unes que les autres tous les mois au sujet de GTA 6.