Alors que GTA 6 figure de manière plutôt légitime parmi les nominés des jeux les plus attendus en 2025 aux Game Awards 2024, le titre de Rockstar a tout récemment reçu le même prix du côté des Golden Joystick Awards. En récupérant son trophée, le studio en a profité pour teaser pourquoi le jeu extrêmement attendu devrait mériter de telles louanges.

GTA 6 confirme son statut de l'un des jeux les plus attendus de 2025

Malgré la polémique autour des Game Awards s'agissant notamment de nommer L'Ombre de l'Arbre-Monde, le DLC d'Elden Ring, comme GOTY 2024, ses choix de jeux les plus attendus en 2025 semble relativement pertinent (à savoir Death Stranding 2, Ghost of Yotei, GTA 6, Metroid Prime 4 et Monster Hunter Wilds). En attendant cette cérémonie le 13 décembre très tôt chez nous, se sont récemment tenus les Golden Joystick Awards. Durant celle-ci, Black Myth Wukong a été d'ailleurs sacré « Jeu Ultime de l'Année ».

GTA 6 y était également en lice pour le jeu le plus attendu en 2025, et a justement reçu ce prix. Rockstar s'est donc fendu d'un discours pour remercier qui de droit pour ce trophée. « Il y a un nombre incroyable de personnes qui font des choses qui vont vous en mettre plein la vue sur GTA 6, des choses absolument époustouflantes, alors… C'est un honneur de pouvoir venir ici et accepter ce prix au nom de tous. J’aimerais que nous soyons plus nombreux ici. Merci beaucoup à tous, et oui, on vous en redit plus bientôt ».

Aux dernières nouvelles, le retour à Vice City en compagnie de Lucia et Jason devrait arriver courant automne 2025, a priori uniquement sur PS5 et Xbox Series. Il faudra hélas probablement repasser plus tard pour une version PC. Alors que le premier trailer de GTA 6 va bientôt souffler sa première bougie, on espère que Rockstar Games va très bientôt nous gâter d'une nouvelle bande-annonce. Probablement pas durant les Game Awards 2024, même si l'espoir fait vivre.

