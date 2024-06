Le pendant Online de l'indécrottable cinquième opus de la franchise de Rockstar a pour rappel accueilli une mise à jour gratuite massive : Bottom Dollar Bounties. Du moins en partie, puisque certaines fonctionnalités cruciales ne sont accessibles que pour celles et ceux souscrivant au service d'abonnement des jeux du studio. Ce qui inquiète grandement les joueurs quant à un développement similaire sur le très attendu GTA 6.

De quoi dé-primer en attendant GTA 6 ?

Les fonctionnalités en question disponibles uniquement pour les membres GTA+ sont relatives au Vinewood Club. Nous avons d'un côté une application permettant de commander rapidement des véhicules, récolter les fonds d'investissement immobilier et recharger ses munitions en quelques manipulations sur son téléphone en jeu. De l'autre, nous avons un garage exclusif au club pour personnaliser ses véhicules, et un bolide de course d'une grande classe.

Des éléments de type qualité de vie bien pratiques, mais qui sont malheureusement bloquées derrière un abonnement (7 euros par mois). S'abonner octroie également d'autres bonus, comme un dépôt mensuel de 500 000 dollars pour ses avatars dans le Online. Cela n'a fatalement pas été du goût des joueurs, qui s'inquiètent quant à l'avenir de GTA 6 et de son mode multijoueur. Pour le pendant Online de ses jeux, Rockstar et son éditeur Take-Two ont toujours essayé d'en maximiser le profit. La formule s'est avérée particulièrement payante, et il n'est pas étonnant que le cinquième opus ait été maintenant en vie pendant plus de dix ans.

Il devra toutefois bientôt laisser sa place à la jeune génération, GTA 6 étant attendu courant 2025, pour l'heure uniquement sur PS5 et Xbox Series. Rockstar et Take-Two misent très gros sur cette suite extrêmement attendu. Certains estiment même que la réussite ou l'échec de son lancement peut conditionner l'entièreté du marché vidéoludique pour les prochaines années. Une telle pression sur les épaules du talentueux studio inquiète donc les joueurs, qui ont peur de l'arrivée d'autres éléments cruciaux bloqués par un abonnement aux jeux de Rockstar. D'autant que celui-ci avait promis que ledit abonnement ne verrouillerai jamais des mécaniques de gameplay derrière une souscription. Ne reste plus qu'à croiser les doigts pour la suite ?