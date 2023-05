GTA 6 est assurément le jeu le plus attendu de l’histoire, en tout cas pour le moment. Si le jeu de Rockstar ne donne que très peu d'informations officielles, les fuites par contre, ça le connaît. Encore aujourd’hui, le futur carton du studio fait parler de lui indirectement, et c’est carrément la faute de Take-Two, la maison mère.

Si on a pris l'habitude à ce que les insiders s’amusent à faire fuiter des infos ici et là, ou juste avant une grosse annonce pour attirer l’attention, ce qu’il s’est passé avec le PlayStation Showcase par exemple, il arrive parfois que les fuites d’informations ne proviennent pas d'eux, mais d’une entité officielle. Pire encore, des patrons ou des financiers eux-mêmes. La boulette. C’est ce qui s’est passé aujourd'hui avec Take-Two qui, lors d'un appel financier et un gros bilan, a donné de gros indice concernant la fenêtre de sortie de GTA 6. Même si le PDG de l'entreprise veut nous faire croire le contraire.

Take-Two se prépare a exploser ses propres records...

Sur son rapport, Take-Two prédit en effet une année 2025 records, avec plus de 8 milliards de revenus net. Un chiffre colossal lorsque l’on sait que généralement l’entreprise avoisine les 3 milliards sur ses exercices, avec quelques pics qui n'excèdent jamais les 5,5 milliards.

Mais qu’est-ce qui pourrait bien permettre à Take-Two de récolter autant d’argent ? Je pense que vous l’avez.

Oui, il se pourrait bien qu’avant 2025, ce cher GTA 6 finisse par pointer le bout de son nez. C’est en tout cas ce qu’affirme à demi-mot Take-Two en expliquant ses prédictions titanesques. Lors de son rapport, la firme déclare que « 2025 sera une année très attendue pour l’entreprise » parce qu'au cours de l'exercice 2025, Take-Two prévoit « d'entrer dans une nouvelle ère en lançant plusieurs titres révolutionnaires » qui, selon eux, « établiront de nouvelles normes dans notre secteur ». Rien que ça. Et lorsque l'on demande au PDG de la boîte si cet objectif de 8 milliards est réalisable sans « un titre majeur de GTA (GTA 6) », ce dernier botte en touche en déclarant que ces prédictions ne s'appuient pas sur un jeu spécifique.

... grâce à GTA 6 ? C'est presque sûr

Mais aussi pro que puisse être Take-Two, il n’existe pas un seul jeu capable de rivaliser avec la force de frappe d’un GTA, pas même un Red Dead Redemption. Le fait est que GTA dispose d’une aura inégalée. Ce n’est pas survendre la franchise, c’est un fait. Que l’on aime ou non la licence de Rockstar, elle reste l’un des plus gros succès de l’histoire de toute l’industrie au même titre que Minecraft ou encore Tetris. GTA 5 fait d’ailleurs partie des jeux les plus vendus de toute l’histoire du jeu vidéo.

Il y a donc fort à parier que parmi tous les jeux Take-Two à venir lors de l'exercice 2025, qui s’étend d’avril 2024 à mars 2025, se cache un certain GTA 6. Là où l'on attendait pas le jeu avant un bon 2025 à 2026, celui-ci pourrait bien arrivé plus vite que prévu !

Alors oui, comme le soulignent nos confrères de Gamespot, ce n’est que pure spéculation puisque rien n’a été affirmé purement et proprement. Mais le fait est qu'il est très difficile d'imaginer de tels records sans le missile de Rockstar. De plus, une fenêtre de sortie pour 2024 / 2025 n’aurait rien d’irréaliste. On attends maintenant une prochaine annonce de Rockstar.

Et vous, quels sont vos pronostics à ce sujet ?