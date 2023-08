GTA 6 tiendrait enfin sa date de sortie. Take Two nous dévoile ses plans et ne laisse plus aucune place aux doutes. Le gros morceau de Rockstar arrive bientôt.

Quand va sortir GTA 6 ? Voilà une question à laquelle tous les fans aimeraient avoir réponse. Alors que GTA 5 va bientôt souffler sa dixième bougie, tous les regards sont dirigés sur sa suite, extrêmement attendue (c’est même peu dire). Bonne nouvelle, alors que la polémique concernant Red Dead Redemption fait rage, la maison mère Take-Two a des choses à dire concernant la fenêtre de sortie de GTA 6. Enfin presque, il suffit juste de lire un peu entre les lignes.

On arrive bientôt à la fin de l’été, et les entreprises font, une nouvelle fois, le bilan. Take-Two n’y manque pas et nous parle argent. L’entreprise va très bien, assurément, et voit ses revenus croître à vue d'œil. Entre deux auto-félicitations, le PDG Strauss Zelnick affirme que l’entreprise prévoit de nouveaux records au cours de l’exercice 2025.

Le grand patron est convaincu que l’entreprise se positionne pour un point d’inflexion significatif au cours de l’exercice 2025 qui devrait lui permettre d’atteindre de « nouveaux niveaux record de performance ». Une phrase qui n’est très clairement pas anodine et qui, pour nous, simples mortels, veut surtout dire que GTA 6 devrait très certainement débarquer durant ce fameux exercice 2025.

Pourquoi dire ça alors que Zelnick ne mentionne même pas le jeu ou la licence ?

Eh bien simplement parce que ce n’est pas la première fois que le PDG met en avant cette période précise lors d’un de ses bilans. En mai dernier, Strauss Zelnick avait déjà mis le feu aux poudres en parlant, a demi mots, de la date de sortie de GTA 6 et avait alors déclaré que « l’exercice 2025 serait une année très attendue pour l’entreprise » qui devrait entrer dans « une nouvelle ère en lançant plusieurs titres révolutionnaires et qui établiront de nouvelles normes dans le secteur ». Take-Two s’attend même à atteindre les 8 milliards de recettes, là où pour le moment, la firme ne dépasse pas les 6 milliards dans le meilleur des cas.

Si Take-Two a un portefeuille long comme le bras, une seule et unique licence a les reins assez solides pour porter l’entreprise tout entière vers de nouveaux sommets, et c’est bien GTA. Le calcul est donc vite fait, GTA 6 devrait arriver dans le courant de l’exercice 2025 qui s’étend d’avril 2024 à mars 2025. Une large fenêtre de sortie, certes, mais c’est tout de même une fenêtre. De nombreux leaks affirmaient par ailleurs que le jeu sortirait d'ici la fin d'année 2024, pile poil dans les clous donc. Encore une fois, rien n’a été officialisé pour le moment et tout pourrait être amené à changer à l’avenir. On prend donc ces spéculations avec un peu de recul, mais l’espoir est permis.

La licence de tous les records

GTA est en effet la plus grosse licence de Take-Two, mais là, on ne vous apprend rien. Presque tout ce que Rockstar touche devient de l'or, et même lorsqu'il se rate, le studio nous fait un jeu culte, à sa façon. Un studio qui, de nombreuses années, a également beaucoup surfé sur les polémiques pour ces jeux très violents (coucou Manhunt) et / ou problématiques à d'autres niveaux. Les jeux GTA ont par exemple presque tous été pointés du doigt à leur sortie pour leur contenu. C'est aussi le prix à payer pour proposer des jeux avec une grande liberté et un œil critique, satirique et parfois même presque parodique des époques et des milieux qui sont dépeints. En ce qui concerne les joueurs, ils sont conquis.

La licence se vend comme des petits pains et ce récent bilan de Take-Two nous apprend d'ailleurs que la franchise GTA s'est vendue à plus de 406 millions d'exemplaires à travers le monde. GTA 5 à lui seul représente presque la moitié de ce chiffre record avec plus de 180 millions d'unités vendues depuis son lancement en 2023. Oui, le jeu fêtera ses 10 ans d'ici peu après avoir traversé 3 générations de consoles. Tout le monde attend d'ailleurs une annonce de Rockstar concernant GTA 6 dans les semaines à venir, histoire de fêter l'anniversaire du cinquième épisode comme il se doit.