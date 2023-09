Étant très clairement le jeu le plus attendu par une grande majorité, GTA 6 est forcément sujet à de grosses rumeurs, dont l'une semble assez invraisemblable et doit clairement être prise avec des pincettes.

Le problème avec les jeux très attendus, c'est qu'ils suscitent beaucoup d'appréhensions et de questionnements. À tel point que parfois, des rumeurs infondées circulent et deviennent parfois incontrôlables. Pire encore, avec le temps, la rumeur devient une réalité pour beaucoup et les développeurs se voient parfois obligés de s'expliquer sur des choses qui n'ont jamais été dites. Dans le cas de GTA 6, c'est assez frappant. Voyez plutôt…

Un prix de folie pour GTA 6 ?

Des rumeurs circulent selon lesquelles le prix de GTA 6 pourrait s'élever à 150 dollars... Cette information est basée sur une simple ligne sans source explicite publiée par Niche Gamer. Évidemment, elle a suscité de nombreuses réactions dans la communauté des joueurs. Cette spéculation intervient dans un contexte où les jeux vidéo deviennent de plus en plus chers et où les éditions de collection peuvent largement dépasser le coût standard d'un jeu. Néanmoins, aucun prix n'a été officiellement confirmé. En se basant sur les tendances actuelles du marché des jeux AAA, il est envisageable que le prix de départ soit au moins de 69,99 dollars, sauf si un modèle de tarification différent est annoncé par les développeurs. Mais quoi ?

Pour déterminer la véracité de cette rumeur, il est conseillé de ne pas se fier uniquement aux on-dit et d'examiner plus profondément les informations disponibles. Comme chacun sait, l'enthousiasme suscité par un projet d'une telle envergure (GTA 6) peut également attirer des individus cherchant à capitaliser sur la popularité, générant ainsi des informations potentiellement erronées ou exagérées... Ce n'est pas ce qui manque dans le petit monde du jeu vidéo. On a encore en travers de la gorge les informations sur un potentiel remake du premier Red Dead... Au final, nous avons eu droit à un remaster qui a eu un impact assez déceptif sur beaucoup de monde. Pour un jeu comme GTA 6, tant de regards sont tournés vers le projet qu'il ne s'agit clairement pas du moment pour commettre une erreur. On imagine l'impact considérable qu'un bad buzz de cette ampleur pourrait avoir sur la réputation de Rockstar.

Une collector dans l'air ?

Il est important de noter que si une édition à 150 dollars voyait le jour, elle inclurait probablement des objets de collection physiques, augmentant ainsi la valeur de l'achat. Les éditions précédentes de jeux similaires de Rockstar, notamment Red Dead Redemption 2, avaient proposé une édition ultime avec des bonus physiques pour 99,99 dollars. Une autre considération est la possibilité d'un accès anticipé à GTA 6, un mécanisme qui a été utilisé par d'autres développeurs pour des jeux comme Starfield et Diablo 4. Pour ces récents exemples, l'accès anticipé était accordé avec l'achat d'éditions premium, souvent au-dessus de 100 dollars. En France, pour le jeu de Bethesda, il fallait débourser la somme de 109 euros pour l'édition Premium et 300 euros pour la version Collector. Cela vous offre une belle perspective pour comparer avec les 150 dollars supposés de GTA 6.

Il faut donc prendre garde. En dépit de toutes ces spéculations, rien ne sera confirmé tant que des détails officiels n'auront pas été publiés par Rockstar et Take-Two. D'ailleurs, toujours selon les rumeurs, une présentation officielle de GTA 6 pourrait avoir lieu "bientôt", promettant ainsi des informations plus fiables et mettant fin aux fuites et rumeurs actuelles. Dans tous les cas, une version de base du jeu à 150 dollars semble hautement improbable. Même en prenant en compte la hausse du coût de la vie et le budget colossal du jeu, ce serait se tirer une balle dans le pied. Aucun jeu n'a encore tenté une telle folie jusqu'à présent, et il n'est pas certain que le nom, bien que très prestigieux, de Rockstar suffise à justifier une telle dépense pour une version de base d'un jeu très attendu.

Que pensez-vous d'une telle rumeur sur le prix de GTA 6 ? Cela vous paraît-il sensé ?