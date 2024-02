GTA 6 continue de faire parler de lui après la diffusion de son premier trailer. Et justement, une nouvelle création est en train de susciter un nouvel engouement sur internet.

Lors de la diffusion de la première bande-annonce de GTA 6, internet était totalement en ébullition. Cela a été suivi d'analyses minutieuses de chaque détail, ainsi que de parodies, parfois même de la part de grandes marques. Parmi les créations des fans, l'une d'entre elles a particulièrement de succès : la comparaison entre les images du jeu et la vie réelle. C'est justement ce qui nous intéresse aujourd'hui avec un stupéfiant montage.

GTA 6 dans la vraie vie

Cocorio, la création du jour est entièrement française et elle émane même d'un YouTubeur à succès, CYRILmp4, reconnu pour être un joueur invétéré. Bien que sa chaîne se soit considérablement diversifiée avec le temps. Pour le bien d'une nouvelle vidéo, le créateur de contenu s'est rendu directement aux USA à Miami. Notamment pour montrer les lieux du trailer et du jeu vidéo.

Une preuve de plus, s'il en était besoin, de démontrer à quel point le studio Rockstar attache de l'importance à la qualité du travail et des détails. Avec la volonté de recréer des environnements aussi fidèles que possible aux décors réels. En l'occurrence, la bonne vieille ville de Miami, alias Vice City dans GTA 6.

De ce que l'on peut voir dans le trailer, Vice City capture l'essence architecturale des années 1980, incarnés par son esthétique néo Art Déco et ses illuminations au néon. Comme dans la vraie vie, la cité est embellie par des constructions aux couleurs vives, rappelant l'atmosphère unique de Miami. Des étendues de plages au sable fin, au port en passant par les zones résidentielles. Tout y est.

Pour mémoire, la ville de Vice City dans le jeu de 2002 est divisée en plusieurs quartiers. Chacun possédant son propre caractère et sa propre ambiance. La diversité va des quartiers aisés aux zones plus défavorisées, en passant par des centres commerciaux et des îles exclusives.. Dans GTA 6, bien que l'action se déroule à l'époque actuelle, ces éléments semblent être fidèlement respectés.