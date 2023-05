GTA 6 est une réalité. Le jeu est actuellement en développement chez Rockstar, et les joueurs, qu'ils soient fans absolus de la franchise ou non, sont pour la plupart sur le qui-vive. La moindre information est surveillée de très près, d'autant que nous ne savons absolument rien sur le jeu. Alors, lorsque le grand patron de Take-Two, la maison mère, prend la parole et nous parle de GTA 6, tout le monde écoute.

Dire que la licence GTA est un véritable phénomène est peu dire. Même si nous ne savons absolument rien sur le prochain épisode, nous sommes prêts à parier que le lancement sera une fois de plus historique, comme GTA 5 à son époque. Que le jeu soit bon ou non, il est presque certain que des records tomberont. Comme pour Zelda Tears of the Kingdom, GTA 6 bénéficie déjà, avant même sa sortie, d'une aura toute particulière. Et non, il n'est pas nécessaire que les médias le rappellent, nous n'y sommes pour rien, la licence a réussi l'exploit toute seule, comme une grande, et ce sont les joueurs qui en ont décidé ainsi.

Un jeu dont on ne sait rien, ou presque

Donc, oui, le moindre fragment d'information ou de mention de GTA 6 est capturé dès sa sortie. Rockstar garde un mystère presque total autour de son bébé, malgré plusieurs fuites importantes ayant révélé des éléments de gameplay. Et cela, même si ces fuites remontent à plusieurs mois, voire années. Nous savons que le jeu se déroulera aux alentours de Vice City, la version fictive de Miami dans la franchise, et qu'un duo de personnages devrait être au cœur de l'intrigue.

Certaines rumeurs nous parlent également de plusieurs fonctionnalités inédites, telles que le surf par exemple, mais rien n'est encore certain. Ce qui est en revanche certain, c'est que le jeu s'annonce tout bonnement fou, voire titanesque. Et ces propos sont officiels, sortis tout droit de la bouche de Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, qui a récemment révélé lors d'une interview que Rockstar préparait quelque chose de monstrueux.

Les trois copains de GTA 5 toujours au top 10 ans après

GTA 6 vise la perfection, la déclaration qui fait saliver

Selon Zelnick, les attentes autour des nouveaux jeux de la franchise sont énormes à chaque fois. « C'est un défi auquel les développeurs de Rockstar sont confrontés à chaque nouvelle itération de GTA », précise-t-il dans le podcast The Aarthi et Sriram Show, avant d'ajouter qu'à chaque fois, « les nouveaux GTA doivent être quelque chose que vous [les joueurs], n'avez jamais vu, et c'est un très gros défi pour l'équipe ». Une pression colossale qui doit peser sur les épaules de Rockstar à chaque instant.

Avec le succès phénoménal de GTA 5 un jeu qui n'est jamais sorti du Top 20 des meilleures ventes depuis sa sortie il y a près de 10 ans, le prochain opus a une très grande responsabilité. Celle de faire encore mieux. Et pour y parvenir, le studio vise visiblement les sommets. Selon Zelnick, la seule chose que Rockstar doit faire pour faire mieux est simplement d'aller chercher le jeu parfait. Rien que ça. Il déclare alors que désormais, « Rockstar est simplement à la recherche de la perfection ». Le credo du studio en dit long : « ne visez rien de moins que la perfection, et nous y parviendrons ». Ca promet donc d'être complètement dingue, du moins, si les promesses sont tenues.

Une présentation en 2023 ?

GTA 6 devrait donc être une petite merveille, selon ce cher Zelnick. Et nous avons vraiment envie d'y croire, mais on attendra d'avoir les mains dessus avant de tirer la moindre conclusion. Ici, c'est le grand patron de la maison mère qui prend la parole et cherche à vendre son poulain (comme si le jeu en avait besoin). Il aurait donc été très étrange de le voir en dire du mal ou d'en parler sans conviction. Quoi qu'il en soit, on peut être sûr que Rockstar va mettre le paquet pour nous impressionner.

GTA 5 est déjà un titre extrêmement généreux doté d'un monde ouvert très dense pour l'époque. Avec les avancées du milieu, le prochain Grand Theft Auto devrait aller encore plus loin que ça. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre une présentation officielle, et il est fort probable que celle-ci se fasse dans le courant de l'année, peut-être lors du Summer Game Fest. Pour rappel, Take-Two a, sans vraiment le vouloir, dévoilé a demi-mot une date de sortie de GTA 6 en mettant à plat ses prévisions financières pour les année à venir. Partant de ce constat, le jeu pourrait arriver bien plus vite qu'attendu.