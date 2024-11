Pendant que des millions de joueuses et joueurs attendent avec fébrilité GTA 6, Rockstar Games et Take-Two Interactive maintiennent encore en vie Grand Theft Auto Online. Le cinquième volet avec Michael, Trevor et Franklin continue de se vendre et donc de recruter du monde pour son multijoueur. Les développeurs ont d'ailleurs encore ajouté du contenu gratuit pour Halloween avec un défi survie au cimetière de Ludendorff, un doublement des GTA$ et RP etc.

Les prochaines nouveautés de GTA 5 Online sur consoles et PC

GTA 5 Online est toujours d'actualité et est régulièrement alimenté par une partie des équipes de Rockstar Games. Dans un nouveau billet de blog, le studio livre des détails sur la prochaine mise à jour de décembre 2024. Qu'attendre de cette update bientôt disponible ? L'usine de vêtements Darnell Bros sera transformée en centre d'opérations secrètes pour planifier de nouveaux vols « palpitants » nous dit-on. Des braquages accessibles depuis ce lieu réquisitionné, mais également depuis une application inédite installée sur le smartphone iFruit de chaque joueur de GTA 5 Online.

« La mise à jour de décembre [de GTA Online] proposera aussi de nouvelles missions du central, des véhicules inédits, des nouveautés dans l'éditeur d'activités et de nouvelles améliorations pour votre Benefactor Terrorbyte, dont un scanner d'objets à récupérer qui vous aidera à repérer les trésors à proximité, comme les figurines, les accessoires de film, les colis de G, et bien plus » ajoute le site officiel. De plus, en cas de réussite du défi de novembre 2024, des récompenses spéciales seront distribuées avec la mise à jour de décembre.

Tous les détails seront donnés en temps voulu, mais GTA Online a fait une autre révélation intéressante. Des nouveautés très attendues arrivent bientôt sur PC dont le ray-tracing. Dans quelques semaines, cette plateforme va enfin recevoir les ajouts de la version PS5/Xbox Series de Grand Theft Auto Online, à savoir les améliorations graphiques. En plus du ray-tracing, il devrait aussi y avoir de meilleures textures, une distance d'affichage plus importante, des temps de chargement réduits ou encore une densité des PNJ, des animaux sauvages et du trafic plus élevée comme sur consoles. Malheureusement, ce ne sera pas disponible dans la mise à jour GTA Online de décembre 2024, mais en 2025.

Source : Rockstar Games.