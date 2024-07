GTA 5 est toujours suivi par Rockstar Games à l'inverse de Red Dead Online qui a été abandonné. Malheureusement, il n'y aura jamais de DLC solo, alors que le studio avait bien des plans à ce sujet. De nombreux leaks, y compris lors du piratage des serveurs de l'entreprise, ont confirmé l'information. Mais le multijoueur, lui, est soutenu contre vents et marées plus de dix ans après son lancement. La dernière mise à jour Independence Day de Grand Theft Auto Online récompense les joueuses et joueurs avec des objets patriotiques, 100 000 GTA$ jusqu'au 10 juillet 2024 et tout un tas de promotions.

Un changement qui ne passe pas dans GTA 5

GTA 5 Online attire encore des joueuses et joueurs après toutes ces années. Et contrairement à Red Dead Online, Rockstar Games et Take-Two Interactive ne peuvent pas débrancher la prise, puisque le multijoueur de Grand Theft Auto rapporte (très) gros. Un abonnement payant GTA+ a même été lancé pour générer des revenus mensuels fixes. Mais les développeurs essayent également de contenter tout le monde avec un flot de mises à jour gratuites, qui contiennent des contenus additionnels et des modifications (gameplay, corrections de bugs etc.).

L'un des patchs de GTA 5, Bottom Dollar Bounties, a cependant été trop loin selon plusieurs retours. Depuis quelque temps, certains membres de la communauté se sont plaints du comportement du BMX. Rockstar Games a donc apporté une solution, mais a de toute évidence fait un mauvais choix. Les équipes ont en effet nerfé le BMX, en baissant l'endurance, ce qui rend maintenant les cascades plus difficiles qu'auparavant. Et ça met en colère des joueurs dans la mesure où ce véhicule est utilisé pour gagner de l'argent à travers les contre-la-montre de Junk Energy de GTA 5 Online.

« Les contre-la-montre de Junk Energy sont devenues plus difficiles à cause de la cela » indique un internaute sur les forums de Reddit. Pour mieux saisir l'ampleur du problème, Intelligent-Award-57 a posté une vidéo de GTA 5 Online où il / elle essaye de passer par-dessus des clôtures. Avec ce changement, il / elle est obligé(e) de s'y reprendre à plusieurs reprises. « Ils ont bloqué l'endurance de sorte que si celle-ci est pleine, la hauteur du BMX sera calculée comme si vous aviez 1/2 ou 1/4 d'endurance » ajoute l'internaute. De nombreux personnes espèrent que Rockstar reviendra en arrière.