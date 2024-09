Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de GTA 6. La date de sortie précise doit encore se préciser. Mais, si tout va bien, les joueuses et joueurs du monde entier qui attendent ce nouvel opus avec une impatience rare devraient pouvoir mettre la main dessus en 2025. En attendant, ils ont de quoi patienter. De fait, 11 ans après sa sortie, GTA 5 n'a pas tiré sa révérence et continue d'offrir du contenu gratuit à sa communauté.

Le bitume va s'enflammer sur GTA 5

Si GTA 5 propose une aventure de plusieurs dizaines d'heures de jeux aux côtés de Franklin, Mickael et Trevor, le jeu s'étend dans GTA Online. Véritable expérience de role play, cette extension devenue véritable standalone, rassemble une communauté toujours très vivace. C'est pourquoi Rockstar ne manque pas de proposer régulièrement du nouveau contenu gratuit, alimentant toujours l'intérêt autour du jeu.

Parmi les cadeaux les plus appréciés, les joueuses et joueurs raffolent des véhicules. Éléments incontournables de l'univers de Grand Theft Auto, on en retrouve pléthore dans GTA Online. Or, la mise à jour estivale Bottom Dollar Bounties ajoute un tas de nouveaux bolides. Retrouvez-les dans les différents concessionnaires de Los Santos :

Legendary Motorsport: Annis Euros X32 : $1,499,000 Bollokan Envisage : $2,472,000 Enus Paragon S : $2,010,000 Invetero Coquette D1 : $1,500,000 Overflod Pipistrello : $2,950,000 Ubermacht Niobe : $1,880,000

Southern San Andreas Super Autos: Benefactor Vorschlagen : $1,790,000 Canis Castigator : $1,650,000 Declasse Yosemite 1500 : $1,205,000 Pegassi Pizza Boy : $195,000 Vapid Dominator FX : $1,550,000

Warstock Cache & Carry: Declasse Impaler LX Cruiser : $4,800,000 Dorado Cruiser : $5,005,000 Greenwood Cruiser : $4,910,000 Impaler SZ Cruiser $4,720,000 Vapid Dominator FX Interceptor : $4,950,000



Les abonnés au GTA+ profitent de quelques avantages supplémentaires. De fait, en plus de donner accès un catalogue de jeux à la demande, le service de Rockstar octroie également des bonus en jeu. Par exemple, l'Overflod Pipistrello, voiture suédoise inspirée de l'Estrema Fulminea, est offerte à tous les abonnés.

© Rockstar Games