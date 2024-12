Même si l'ensemble des équipes de Rockstar Games sont focalisées sur GTA 6, le studio n'a toujours pas laissé tomber Grand Theft Auto 5. Il faut dire que cet épisode porte encore aujourd'hui énormément les finances de Take-Two Interactive. Entre les 205 millions d'unités vendues, et l'argent généré par le mode multijoueur, l'éditeur n'a absolument aucune raison de débrancher la prise. Cela arrivera certainement quelques mois, voire quelques années après la sortie du prochain opus, mais c'est loin d'être le cas encore. Pour le moment, GTA 5 vous offre plein de nouveaux contenus gratuits, mais il faut faire vite !

GTA 5 offre des contenus gratuits pour conclure l'année 2024

On le dit à chaque fois car c'est une réalité, mais GTA 5 est increvable. Le jeu a beau avoir 11 ans, il est toujours aussi populaire, bien aidé par les différentes ressorties mais également Grand Theft Auto Online. Le mode multijoueur qui permet à Take-Two et Rockstar d'accumuler un bon paquet de billets verts. Mais pour cela, il faut que le multi soit à la hauteur et parvienne à intéresser sur le long terme avec des contenus gratuits réguliers. Bien que Noël soit passé, GTA 5 Online célèbre encore les fêtes de fin d'année avec des cadeaux par dizaine.

Si vous vous connectez à GTA Online d'ici le 1er janvier 2025, vous obtiendrez des « Cadeaux festifs ». Voici les contenus gratuits auxquels tout le monde peut prétendre :

Onesie festif « Pingouins »

Pendentif « Renne en or »

Pantalon « Étoilé doré »

Veste ajustée « Étoile dorée »

Lanceur pyrotechnique avec 20 feux d'artifice

Lanceur de boules de neige

Plein d'en-cas, de protections et de munitions

En allant chercher le « Joyeux Hauler » est en se plaçant derrière sa remorque, vous aurez en plus des GTA$, RP, des en-cas, des munitions et un pull de Noël bien moche « eCola » ou « Sprunk ». Grâce à Protection rapporchée « remix festif », vous allez pouvoir tripler les GTA$ et RP dans GTA Online via les Épreuves à la une au niveau de Legion Square, mais aussi débloquer les récompenses suivantes :

Finition « Bonshommes de neige » pour le pistolet de combat en terminant Protection rapprochée

Finition « Crânes de Noël » pour la carabine spéciale en remportant 5 parties de Protection rapprochée

Si vous arrivez au bout de Protection rapprochée en étant déguisé en père Noël, vous aurez alors la finition « lutins du Père Noël »

Si vous remportez deux modes Rivalité jusqu'au 1er janvier, vous gagnerez également 100 000 dollars GTA pour accéder au défi hebdomadaire. Évidemment, il faudra relever ce challenge pour récupérer cette somme d'argent.

Modes festifs, promos et véhicules à l'essai dans GTA Online

Les contenus gratuits de GTA 5 Online ne s'arrêtent pas là et il y a encore bien plus à découvrir comme souvent. Le revenu passif de l'usine de vêtements est multiplié par deux « lors des missions du central pour Vincent, y compris les nouvelles missions Danger ambulant et Entrave à la justice ». Vous en voulez davantage ? De nouvelles voitures sont disponibles à l'essai, tandis que les modes festifs font leur retour, sans oublier les éternelles promotions pour s'équiper à moindre coût.

Les modes festifs sont de retour

La chasse au Yéti : bonus tenue « Yéti »

Éliminer le Gooch : bonus tenue « Gooch »

Destruction des bonshommes de neige : bonus tenue « Bonhomme de neige »

La fusillade du Weazel Plaza en mode Die Hard : Pistolet WM 29 et finition « Fêtes de fin d'année » pour le pistolet Mk II en cadeaux

Voitures à l'essai avec achat à prix réduit ou à gagner

Showroom de Premium Deluxe Motorsport Übermacht Revolter (sportive, à -40 %) ornée du motif à durée limitée Écossais bleu Vapid Clique (grosse cylindrée) décorée du motif à durée limitée Le déClique de Noël Vysser Neo (sportive) Dewbauchee JB 700 (sportive classique, à -30 %) Albany Alpha (sportive)

Showroom de Luxury Autos Bravado Banshee GTS (sportive) et la Dinka Jester RR large (sportive) Maibatsu MonstroCiti (tout-terrain) - véhicule de test premium sur Xbox Series X|S et PS5 Emperor Vectre offerte en faisant partie du top 5 des courses des Épreuves du salon auto de LS quatre jours de suite Pegassi Torero Gallivanter Baller ST (SUV, à -40 %) ornée du motif à durée limitée Rayures festives Pfister Comet Safari (sportive) décorée du motif à durée limitée Canne à sucre Western Powersurge en jeu à la roue de la fortune

Invetero Coquette D10 : achat déblocable en bouclant la quête « Caisse noire » du « Raid de l'usine Cluckin' Bell ». Elle coûte 5 620 000 GTA$ ou 4 215 000 GTA$ si vous terminez 10 missions du central. Rendez-vous chez Warstock Cache & Carry pour l'obtenir

Willard Faction de proximité : un véhicule de patrouille disponible à l'achat en réalisant la mission « Caisse noire », ainsi que « Profil bas » de « Low Riders » pour le prix spécial de 3 112 500 GTA$. Rendez-vous chez Warstock Cache & Carry pour l'ajouter au garage

Tacon Van : rendez-vous chez Warstock Cache & Carry en veillant à accomplir « Danger ambulant » pour le tarif préférentiel de 258 750 GTA$ contre 345 000 GTA$

Promotions

-30 % sur la Pegassi Torero (sportive classique)

-40 % sur l'Übermacht Revolter (sportive)

-30 % sur la Dewbauchee JB 700 (sportive classique)

-30 % sur la Bravado Greenwood (grosse cylindrée)

-40 % sur la Gallivanter Baller ST (SUV)

-30 % sur la Karin Boor (tout-terrain)

-40 % sur le Western Company Rogue (avion)

-40 % sur le Nagasaki Havok (hélicoptère)

-30 % Fusil de combat

Offres pour les abonnés GTA+ : Fusil militaire El Strickler gratuit; -40% sur le Pistolet paralysant; -50% pour le Fusil à impulsion

Sucre d'orge (gratuit)

Fusil de précision lourd

Mitraillette d'assaut

Gaz lacrymogène

Cocktails Molotov

Mines de proximité

Les bonus pour les abonnés GTA+

Si vous êtes abonnés au GTA+, Rockstar Game a aussi concocté des surprises gratuites pour toutes celles et ceux qui ont un abonnement. Attention, ça prend fin le 8 janvier 2025.

Bravado Banshee GTS offerte

Articles vestimentaires festifs

Tenue sur le thème du tatouage

Accès anticipé au fusil militaire unique El Strickler dans l'armurerie mobile

Source : Rockstar Games.