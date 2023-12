Plus de 10 ans après sa sortie, GTA 5 continue d'affoler les compteurs de façon renversante. Pas moins de 190 millions d'exemplaires ont été vendus et étant donné que les ventes ne font qu'augmenter, le jeu atteindra sûrement les 200 millions d'unités écoulées dans quelques mois. À ce stade, on pourrait croire que la planète entière a déjà le titre, mais il faut croire que non. Ou alors un ultra fan très riche s'amuse à acheter régulièrement des copies. Et puisque Grand Theft Auto V est encore populaire et qu'il rapporte gros à Rockstar Games, il y a souvent des nouveautés.

Des cadeaux inédits pour les joueurs de GTA 5

Pour patienter jusqu'à la sortie de GTA 6, en 2025 sur PS5 et Xbox Series X|S, Take-Two et Rockstar Games miseront encore sur GTA 5 Online. Les deux sociétés auraient en même temps tort de se priver de la manne financière que représente le multijoueur. Mais pour durer, il faut bien entendu du contenu. Pour les 25 ans de R*, des objets cosmétiques Grand Theft Auto 5 Online sont offerts jusqu'au 3 janvier 2024. Cela inclut des sweats à capuche, des t-shirts, des tenues ainsi qu'une peinture « Knuckleduster Sport » pour la Grotti Itali GTO Stinger TT.

De plus, si vous vous connectez à GTA 5 d'ici le 20 décembre prochain, vous pourrez encore réclamer les bonus issus des défis communautaires de novembre 2023. Mais il y a plus. Pour les 10 ans de la radio West Coast Classics, une clé USB contenant une mixtape « DāM-FunK Presents The Music of Grand Theft Auto Online Original Score » fait l'objet d'une petite chasse aux trésors. Pour mettre la main sur cette bande-son, il faut tout d'abord dégainer votre iFruit et composer le numéro 611 555 0110. Vous obtiendrez un indice pour vous guider jusqu'au précieux sésame. Et si jamais vous n'avez pas envie de faire cette démarche ou que vous souhaitez l'emporter partout, c'est également disponible sur Spotify.

Liste complète des contenus gratuits GTA 5 Online

T-shirt : Bugstars, Go Go Space Monkey, Heist (Michael, Franklin,Trevor), Los Santos, Rockstar Lion Crest, Rockstar Says Relax, Rockstar Silver Jubilee, San Andreas Republic, STD Contractors.

Sweats à capuche : Go Go Space Monkey, Rockstar NY

Tenues

Clé USB avec la nouvelle mixtape West Coast Classics

Crédits : Rockstar Games.

Détails mise à jour Casse de haut vol de Grand Theft Auto Online

Des ajouts sympathiques pour les accrocs de GTA 5 Online qui se greffent aux dernières nouveautés du patch hivernal. La mise à jour Casse de haut vol qui comprend un braquage avec Yusuf Amir de GTA 4 The Ballad of Gay Tony, des nouveaux véhicules, garages et courses, apporte aussi des changements à la fois pour le jeu et l'éditeur d'activités. Voici les détails de ces modifications.

Les joueurs PS5 et Xbox Series X|S de GTA 5 peuvent déplacer les voitures de leurs divers garages sans se fouler. Une option a été ajoutée dans la section « Gérer les véhicules du menu Interaction ». Finis les allers-retours fastidieux vers vos habitations

Le menu Interaction fait peau neuve et est désormais simplifié. La fonctionnalité « Suicide » figure maintenant dans la section « En ligne »

La partie « Défis » accueillent des challenges quotidiens et hebdomadaires additionnels

De nouvelles options d'armes et des emplacements plus naturels ont été inclus pour les armes à collecter

Chaque étage du garage Eclipse Boulevard peut avoir un nom personnalisé

Intégration de nouveaux accessoires et outils de lissage des pistes (éditeur d'activités)

En allant dans le menu « Paramètres d'ambiance du créateur », vous pouvez prévisualiser les conditions météorologiques (éditeur d'activités)

Vous pouvez personnaliser la fonctionnalité « Rattrapage de courses » avec des réglages Classique, Avancée ou Boostée (éditeur d'activités)

Toutes les fonctionnalités de rattrapage et d'aspiration peuvent être désactivées lors de points de passage précis durant les courses. Cela a pour effet de réduire le dépassement ou sous-dépassement non voulu des sauts par les joueurs (éditeur d'activités)

Le boost peut être désactivé en début de course grâce à une option (éditeur d'activités)

La mise à jour Casse de haut vol de GTA 5 est disponible.