En attendant le très ambitieux GTA 6, le carton interplanétaire qu'est GTA 5 continue de se mettre à jour et voit désormais les choses en grand, en très grand même, avec sa mise à jour 1.64 autrement appelée Los Santos Drug Wars.

En plus d’une armée de correctifs et des équilibrages en tout genre, GTA 5 reçoit du tout nouveau contenu narratif pour son mode Online, des centaines d'accessoires et de vêtements inédits viennent remplir les boutiques et de nouveaux véhicules arrivent. Comme si ça ne suffisait pas, le jeu se refait une beauté sur PS5 et Xbox Series en ajoutant le ray tracing et en peaufinant ses graphismes. Oui, le patch 1.64 est gigantesque, on fait le tour.

GTA 5, notes de patch 1.64 sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One

Le Freakshop : Un nouvel espace social a été ajouté, permettant aux joueurs de lancer de nouvelles missions histoire, de stocker et de modifier leur nouvelle entreprise Acid Lab, d'acheter et de modifier des armes Mk II, ainsi que d'autres activités sociales. Six nouvelles missions d'histoire pour 1 à 4 joueurs ont été ajoutées Cinq nouveaux jobs sont disponibles via le nouveau contact téléphonique "Dax" après avoir terminé la première mission : Bienvenue dans la troupe

Laboratoire d'acide : Une fois que les joueurs ont terminé la première mission histoire et volé l'équipement de laboratoire nécessaire, ils peuvent l'installer à l'arrière du nouveau véhicule MTL Brickade 6x6 et débloquer l'accès à une nouvelle entreprise Acid Lab. Les joueurs pourront demander et conduire leur Labo d'acide en mode libre Ce laboratoire d'acide fonctionnera conformément aux entreprises existantes, lançant des missions de source pour obtenir des fournitures qui seront transformées en produit acide que les joueurs pourront vendre. Le Labo d'acide peut recevoir des noms personnalisés Comprend le Maibatsu Manchez Scout C, qui peut être demandé en mode libre et être utilisé pour livrer de la drogue

Véhicules: Huit nouveaux véhicules (dont le Mobile Acid Lab) ont été ajoutés. Överflöd Entity MT (Super) – avec mise à niveau HSW disponible sur PS5 et Xbox Series uniquement Déclasse Tulip M-100 (Muscle) Zirconium Journey II (Camionnette) BF Surfer Custom (Camionnette) Annis 300R (Sport) – avec Imani Tech Declasse Tahoma Coupe (Muscle) - Disponible gratuitement pour tous les joueurs à réclamer du 16 au 18 décembre dans le cadre de la récompense The Heists Challenge, puis disponible à l'achat au prix standard à partir du 19 décembre MTL Brickade 6x6 (Acid Lab) Manchez Scout C (Moto)

Cosmétiques: Des centaines de pièces de vêtements et d'accessoires masculins et féminins ont été ajoutés aux magasins de vêtements Une nouvelle coiffure féminine a été ajoutée 39 tatouages ​​unisexes ont été ajoutés



Améliorations de l'expérience utilisateur Les contacts peuvent désormais être masqués sur le téléphone grâce à une nouvelle option de favoris sur le téléphone via le menu Interaction Toutes les missions Agatha Baker Casino Story au Diamond Casino & Resort peuvent désormais être lancées avec un seul joueur Les vélos peuvent maintenant être demandés au mécanicien Réduction du temps de livraison des véhicules nouvellement achetés L'option "Tout masquer" dans chaque catégorie d'options Map Blip a été réintroduite Les joueurs n'ont plus besoin de terminer la course d'introduction de Hao pour accéder au service de mise à niveau HSW et aux mods (PS5 et Xbox Series uniquement)



Mises à jour visuelles Du ray tracing a été ajoutées au mode fidélité pour PS5 et Xbox Series, ajoutant de nombreux détails et du contraste. Cela permet également d'afficher des véhicules, des personnages et plus de détails sur des surfaces réfléchissantes et brillantes



Mises à jour des récompenses : Les récompenses GTA $ et RP pour les missions Run Sell de Smuggler ont été triplées Les récompenses de participation à ces missions ont également été augmentées Le bonus de forte demande a été appliqué aux missions de vente de cargaison de véhicules

Mises à jour GTA + (PS5/Xbox Series X|S uniquement) Bonus GTA + : Les bonus de match et de cambriolage disponibles pour les membres GTA+ seront désormais affichés sur les vignettes de la page de destination Amélioration de la visibilité des paiements de bonus - Les membres GTA + verront désormais les bonus qu'ils reçoivent en tant que membre à la fin des activités



Le mode Créatif de GTA Online a également le droit à beaucoup de changements et d'ajustements qu'il est possible de consulter ici. De même, Rockstar a redoublé d'efforts pour corriger une très, très longue liste de bugs, vous retrouverez également la liste complète des correctifs à cette adresse.