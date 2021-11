À une semaine de la sortie d'un Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition très intriguant, Take-Two Interactive a révélé ses derniers résultats financiers. Et à la fin, c'est GTA V qui gagne.

À chaque trimestre, le choc est le même. GTA V montre une progression dans les ventes à faire pâlir n'importe quel éditeur qui tente de suivre le modèle ou d'imposer le développement de jeux-services à ses équipes. Une fois encore, difficile de ne pas être épaté par ce que révèle Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar. Parce que le jeu datant de 2013 a encore attiré un nombre de joueurs démentiel. Grand Theft Auto V culmine désormais à plus de 155 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde.

Et si vous avez bien suivi son parcours, vous aurez compris que depuis cet été, il s'en est vendu plus de 5 millions d'unités. En 3 mois. Alors qu'il est passé par le PlayStation Now, le Xbox Game Pass et a même été offert une semaine sur l'Epic Games Store. Et alors que la version PS5 et Xbox Series X|S arrive en mars 2022. Une "dinguerie", diront les jeunes, qui continuent d'affluer dans GTA Online.

GTA et Red Dead Redemption toujours au galop

Ce nouveau bond impressionnant amène la série vers de nouveaux sommets. Take-Two confirme que dans l'ensemble, GTA pèse désormais 355 millions d'exemplaires. La licence se place derrière les jeux Mario, Tetris, Call of Duty, et Pokémon.

Les résultats de GTA

Autre grosse cartouche de Rockstar, plus récente : Red Dead Redemption II. Le western en monde ouvert disponible depuis 2018 a de son côté dépassé les 39 millions d'unités vendues. Deuxième jeu le plus vendu aux États-Unis sur les 3 dernières années (au 1er janvier 2021), le périple d'Arthur Morgan amène la série à tutoyer les 62 millions de copies adoptées. Là encore, on peut dire que le respect s'impose.

Les résultats de Red Dead Redemption

Rappelons que le 11 novembre Rockstar commercialisera Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition. Une compilation pour les 20 ans du révolutionnaire GTA III, qui se retrouvera avec Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas dans une version liftée. Cela sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Combien que ça va parfaitement cartonner ? Et que GTA VI peut bien prendre son temps ?