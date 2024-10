Un film entièrement réalisé avec GTA 5 et déjà récompensé arrive bientôt au cinéma. C'est plus que surprenant, et pourtant...

Inutile de présenter la licence GTA, monument du jeu vidéo signé Rockstar complètement intouchable tant il a pris de l’ampleur. C’est bien simple, GTA 5 et son mode multijoueur ont dépassé le simple stade de jeu vidéo, devant carrément le centre de tout un tas d’autres activités assez incroyables (merci aux mods en passant). Du RP aux projets farfelus, tout y passe. Comme Fortnite, GTA Online est en train de devenir un véritable métavers. La preuve encore avec ce film incroyable qui va bientôt avoir le droit à une sortie au cinéma.

Un film conçu grâce à GTA 5 récompensé et bientôt au cinéma

Oui, un film entièrement réalisé dans GTA 5, c’est possible et ça s'appelle Grand Theft Hamlet. Ça nous raconte l’histoire de deux acteurs au chômage durant le confinement dû à la pandémie Covid 19 qui tente d'adapter Hamlet dans GTA 5. Un projet des plus surprenant signé Pinny Grylls et Sam Crane, mais visiblement efficace puisqu’il a été financé et les droits de diffusion donnés à Mibu, un géant de streaming qui raffole de ce genre de concepts. Le film a également été récompensé, oui, oui, récompensé. Il a reçu le prix du jury du meilleur long métrage documentaire au SXSW et 4.

Grand Theft Hamlet sera par ailleurs diffusé au cinéma aux Etats Unis et certainement dans d'autres pays bien que rien ne soit encore annoncé là-dessus. Pour le moment, aucune diffusion ne semble prévue sur notre territoire même si l’on se doute qu’il finira par trouver son chemin chez nous par un moyen ou par un autre. En attendant, on vous laisse ici un petit clip de mise en bouche, partagé par le BFI London Film Festival. Ca ressemble quand même drôlement à une partie de RP GTA 5.

source : BFI