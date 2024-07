GTA 6 n'est toujours pas arrivé, mais la sortie est prévue courant 2025 selon Take-Two Interactive. L'éditeur est suffisamment confiant sur sa capacité à délivrer dans les temps l'un des jeux les plus attendus de cette génération. Une exclusivité PS5, Xbox Series X|S et PC qui, d'après les rumeurs, serait aussi disponible sur PS5 Pro. Le lancement n'est donc pas pour demain, mais les fans de la franchise peuvent encore tirer parti de Grand Theft Auto 5.

GTA 5 s'offre des contenus gratuits pour l'Independence Day

Après 11 ans d'exploitation, GTA 5 est toujours en très grande forme. Le jeu a franchi le cap invraisemblable de 200 millions de copies en mai 2024. Un chiffre sidérant qui n'a fait qu'augmenter d'année en année. La partie solo génère encore des dollars après tout ce temps, et il en est de même pour la composante multijoueur GTA 5 Online. Pour fidéliser la large communauté, Rockstar Games offre des contenus gratuits, des promotions in-game ou des boosts d'XP temporaires lors d'événements spéciaux. Un nouveau est actuellement en cours pour célébrer le Jour de l'Indépendance et propose différents éléments patriotiques à la gloire de l'Amérique.

D'entrée, vous pouvez récupérer trois bobs (feux d'artifice, bannière étoilée et Dame Liberté) de l'Independence Day en vous connectant. Si vous voulez des chapeaux plus festifs, les caisses obtenues lors des guerres commerciales contiennent quatre types de casque à bière (Pisswasser, Benedict, Patriot, Supa Wet), et le t-shirt de l'Hilarité. Dans GTA 5 Online, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Sans cela, il est compliqué de craquer pour des habitations luxueuses et autres.

Pour renflouer votre compte en banque, un défi hebdomadaire jusqu'au 10 juillet 2024 permet de gagner 100 000 GTA dollars. Une seule condition à respecter pour remporter le pactole : terminer 3 opérations mobiles. Comme d'habitude, les GTA dollars et les points de réputation (RP) sont triplés (dans les opérations mobiles), ou doublés (dans Passage en Force remix). Si vous avez un abonnement GTA+, 1 000 000 de GTA dollars supplémentaires sont offerts, avec d'autres avantages comme une Överflöd Pipistrello (supersportive) gratuite, le pantalon et la veste Jour de l'Indépendance, de nouvelles peintures caméléon etc.

La mise à jour Independence Day de GTA 5 Online

Les véhicules sont au cœur de cette mise à jour GTA 5 Online Jour de l'Indépendance. Si vous êtes du genre chanceux, vous pourrez gagner une Karin Boor rouge, blanc, bleu à la roue de la fortune. Mais si vous êtes malchanceux, vous aurez l'occasion de l'avoir avec le vol du podium. Ce n'est d'ailleurs pas la seule voiture disponible via un casse, puisqu'il y a également la Bravado Buffalo STX et l'Invetero Coquette D10.

De plus, la supersportive Överflöd Pipistrello est maintenant disponible à l'achat, alors qu'elle était uniquement réservée aux abonnés GTA+ auparavant. Si vous souhaitez l'acquérir, il faut vous rendre sur Legendary Motorsport ou au showroom de Luxury Autos.

Promotions sur les voitures, véhicules de test...

Véhicules de Premium Deluxe Motorsport : Declasse Vamos; Vapid Liberator -50%; Weeny Dynasty à -30%; la berline Enus Cognoscenti 55; et la Western Sovereign à -50%

Véhicules de Luxury Autos : la supersportive Överflöd Pipistrello et le coupé Annis Euros X32

Véhicule de test premium d'HSW : la sportive Übermacht Niobe

Véhicule récompense du salon auto de LS : la sportive Obey Omnis est mise en jeu. Il faut finir dans le top 5 de courses des Épreuves du salon LS deux jours d'affilée

Véhicules de test du salon auto de LS : Übermacht Revolter à -30%; Declasse Tulip; Invetero Coquette

Promotions sur des véhicules : -50% sur tous les éléments et véhicules du Jour de l'Indépendance, ainsi que sur le sac harnais USA ; -30% sur l'Übermacht Revolter; Weeny Dynasty; Declasse Vigero ZX décapotable; Bravado Hotring Hellfire (sportive)

Réductions diverses