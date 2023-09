GTA 5 est incontestablement le titre le plus populaire au monde. Avec des ventes record et sa longévité, le jeu Rockstar arrive sur sa dixième année d'existence encore très en forme. Alors qu'une prochaine sortie d'un GTA 6 fait énormément de bruit, l'éditeur souhaite fêter les 10 ans de son chef-d'œuvre en offrant aux joueurs du contenu gratuit. Il ne manquera pas de raviver quelques bons souvenirs aux anciens joueurs.

GTA 5 : déjà 10 ans de criminalité

Et oui, on ne s'en rend pas bien compte, mais cela fait déjà 10 ans que l'on met le bazar dans les rues de Los Santos. Si Rockstar s'est surpassé sur chacun de ses titres, il va désormais falloir faire fort pour satisfaire les très nombreux fans attendant GTA 6 impatiemment. Mais pour l'instant, pas question d'un nouvel opus, juste de l'anniversaire d'une légende. Et comment on fête l'anniversaire d'une icône du jeu vidéo ? Avec de bons souvenirs évidemment et du contenu gratuit pour tous les joueurs ! C'est pourquoi Rockstar offre des tenues aux couleurs des 3 protagonistes principaux pour son indémodable GTA Online.

Ainsi, on aura le droit à un débardeur avec un groupe très explicite, dira-t-on qui nous rappelle ce bon vieux Trevor. Une veste de blazer nous rappellera le plus ricain des Américains, j'ai nommé Franklin. Pour finir, une chemise simple, élégante, rouge pour ne pas que le sang la tâche. Celle-ci est clairement là pour faire écho au braqueur le plus riche, Michael. Avec cela, il sera possible 4 fois plus de GTA$ et RP dans les missions de Trevor et Lamar. En plus de tout ça, quelques couleurs de voitures et des finitions d'armes sur le thème de GTA 5 viennent donc clore cette célébration. La nouvelle Bravado Hotring Hellfire débarque également sur l'asphalt, prête pour votre prochaine compétition de stock-car. Ainsi, Rockstar joue donc la carte de la nostalgie et continue encore d'alimenter le mode Online de GTA 5 avec toujours plus de contenu.

Pour en profiter, il suffira simplement de se connecter à GTA Online avant le 27 septembre. Vous recevrez alors :

La tenue Le criminel repenti

La tenue Le pote

Les finitions Employé du mois pour le pistolet-mitrailleur

pour le pistolet-mitrailleur La tenue La groupie

Gros plein de fric pour la carabine et Oncle T pour le lance-roquettes

pour la carabine et pour le lance-roquettes Plein d'en-cas, de munitions et de protections pare-balles

Une célébration en demi-teinte ?

La nostalgie c'est bien, mais est-ce finalement ce que l'on veut pour fêter les 10 ans d'un jeu aussi légendaire que GTA 5 ? Selon de nombreux joueurs, ce n'est clairement pas ce qu'ils attendaient. Que faudrait-il de plus alors ? C'est assez simple en y réfléchissant bien finalement. Depuis 10, GTA 5 n'a eu de cesse d'alimenter son mode Online. Un choix jusqu'à présent pertinent puisque ce dernier a toujours eu une communauté fidèle remplissant encore des serveurs. Cependant, aucune extension n'a été proposée pour le mode Solo. Alors que Red Dead Redemption avait Undead Nightmare et que GTA IV a eu le droit à The Lost and Damned en plus de The Ballad of Gay Tony, GTA 5 n'aura rien eu de tout ça, malgré ce que les rumeurs laissaient entrevoir.