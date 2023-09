Incontestablement, à ce jour, GTA 6 est le jeu vidéo le plus attendu de tous. Dans ce contexte, chaque déclaration de Rockstar est scrutée minutieusement pour déceler le moindre indice. Récemment, le studio américain a fait une annonce intrigante sur son compte officiel sur Twitter. Qu'avons-nous appris ? Teasing ou simple annonce sur ses licences ?

Rockstar fait une belle annonce

En mars 2022, Rockstar nous dévoilait l'existence de GTA+, le programme d'abonnement pour Grand Theft Auto Online. Celui-ci offre chaque mois des avantages exclusifs pour la partie en ligne aux joueurs sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Les abonnés à GTA+ bénéficient notamment de 500 000 GTA$ tous les mois, ainsi que des bonus en propriétés, véhicules, vêtements, événements, et autres réductions. Mais depuis ce mois de septembre 2023, ce n'est pas tout !

En effet, sur Twitter, Rockstar annonce que les abonnés à ce service obtiendront un accès gratuit au téléchargement de Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition. Il s'agit de la compilation remasterisée des trois jeux majeurs de la franchise Grand Theft Auto, comprenant :

Le classique Grand Theft Auto III Le très apprécié Grand Theft Auto : Vice City L'incontournable Grand Theft Auto : San Andreas

Ces trois titres sont reconnus comme emblématiques de la série GTA. Ils ont été remis au goût du jour pour cette édition avec des graphismes améliorés, des contrôles modernisés, et d'autres optimisations afin de les rendre jouables sur les consoles de nouvelle génération et les PC actuels.

Toutefois, il est important de souligner que lors de sa sortie, cette trilogie GTA a rencontré des critiques mitigées en raison de nombreux bugs, problèmes graphiques et autres soucis techniques. Cela demeure néanmoins un beau geste de la part de Rockstar pour remercier la fidélité des abonnés du service GTA+.

Attention toutefois, cet avantage semble ne durer que jusqu'au 11 octobre 2023. C'est en fait aussi une belle opportunité pour promouvoir le service. D'ailleurs, Rockstar précise bien que l'adhésion à GTA+ est facultative et peut être annulée à tout moment. Il est également spécifié que les adhésions se renouvellent mensuellement, avec de nouveaux avantages que les joueurs peuvent réclamer à chaque période d'événement GTA+. Le but est de vous faire saliver.

En route pour botter des fesses.

En attendant GTA 6

Retourner aux anciens GTA, les bons classiques, est aussi un excellent moyen de patienter pour GTA 6. Qui parmi vous n'a pas relancé un vieux GTA de nombreuses fois à l'époque avant la sortie de l'épisode 5 ? Quand on a l'esprit créatif, c'est une bonne opportunité pour imaginer les nouveautés à venir. Même si on a pu avoir un bel aperçu grâce aux grosses fuites de début d'année. Notamment, on sait que le jeu devrait proposer deux protagonistes, à savoir une femme et un homme. Une bonne occasion de mettre fin à tout potentiel scandale concernant la faible représentation des femmes dans le prochain épisode. Le jeu devrait aussi être beaucoup plus beau, on nous avait teasé notamment une gestion de l'eau et de son rendu assez spectaculaire. On attend de voir. Mais tout le monde semble avoir hâte.