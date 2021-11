Malgré la liste longue comme le bras d'améliorations promises par Rockstar, entre rehaussage de textures et autres améliorations de confort, le lancement de Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition devait tout avoir d'une fête, mais comme souvent dans l'univers azimuté de la série, tout ne s'est pas exactement passé comme prévu. Si bien des joueurs auront eu l'occasion de reprocher quelques couacs (à commencer par notre bandit Joniwan), c'est surtout la version PC du jeu qui aura déclenché l'ire des joueurs : inaccessible durant plusieurs jours, le launcher de Rockstar aura empêché les acheteurs de cette compilation de GTA de semer le désordre et le chaos dans les rues de Vice City ou San Andreas.

Grand Theft Auto...tem d'immunité ?

Après plusieurs jours que l'on imagine passablement compliqués, Rockstar vient enfin de résoudre le problème, et GTA The Trilogy Definitive Edition est donc de nouveau accessible sur PC :

Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition est de nouveau disponible via le launcher de Rockstar Games. Nous nous excusons pour ces désagréments, et travaillons à l'amélioration et à une mise à jour globale des performances du jeu au fur et à mesure.

Entre les lignes, l'éditeur ne s'émeut donc pas seulement des turpitudes de la seule version PC, mais entends bien proposer de nouvelles améliorations plus générales.

Remboursez nos invitations !

Mais les joueurs n'ont pas attendu ce mea culpa pour dégainer leur arme suprême : la demande de remboursement. Depuis quelques jours, les joueurs affichent assez fièrement leurs demandes sur les réseaux dits sociaux... lorsque la plate-forme le permet. Si une page dédiée permet aux PCistes lésés d'effectuer leur demande, les joueurs des versions Xbox One et Series X|S de GTA devront se rendre ici-même pour tenter leur chance. Et pour ceux qui ont plutôt l'habitude de fréquenter le PlayStation Store, c'est ici que ça se passe.

Et pour les joueurs nomades ? La réponse du site officielle de Nintendo est malheureusement sans appel :

Nous ne pouvons pas procéder à un remboursement ou à un échange pour les achats erronés.

Est-ce donc ça un braquage à l'américaine ? Autant vous dire qu'avec ce nouveau chantier prioritaire, l'hypothétique sortie d'un éventuel GTA VI n'est a priori pas pour demain. Ni après-demain...