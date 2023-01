Sony Pictures et PlayStation Productions ont de grandes ambitions. La firme japonaise va s’engouffrer dans le transmédia avec pas moins de 10 adaptations. Après le film Uncharted et la série The Last of Us qui arrive dans quelques jours, Gran Turismo sortira lui aussi au cinéma dès le 11 août 2023. A l’occasion de sa conférence annuelle du CES, Sony a dévoilé les premières images de ce film Gran Turismo. Voici ce qu’il va donner.

Premier aperçu du film Gran Turismo

Sony a profité de sa conférence annuelle au CES pour dévoiler une première vidéo du film Gran Turismo. L’adaptation réalisée par Neill Blomkamp (District 9) se basera sur une histoire vraie. Elle racontera la réussite d'un adolescent fan de Gran Turismo, dont les compétences en jeu lui ont permis de devenir un véritable pilote de course professionnel et de remporter des compétitions. Asad Qizilbash et Carter Swan, deux producteurs de PlayStation Productions, superviseront le tout, tandis que Jason Hall (Paranoia, American Sniper) sera chargé de l’écriture du scénario. L’ensemble sera porté par un casting 5 étoiles avec en tête d’affiche Orlando Bloom et David Harbour (Stranger Things).

Pour Kazunori Yamauchi, créateur de la licence, adapter Gran Turismo dans les salles obscures permettra à cette franchise devenue populaire au sein de de l’industrie du jeu vidéo comme de l’automobile de s’ouvrir et se faire connaître du grand public. Le film cherchera donc à capturer ce qui fait l’essence de GT à savoir la recherche de la beauté, aussi bien des voitures, des paysages, des lumières ou dans la conduite en elle-même. Pour rappel, le film Gran Turismo sera disponible au cinéma le 11 août 2023.