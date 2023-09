En ce moment, les yeux des fans de sports automobiles sont rivés vers la sortie de Forza Motorsport. Néanmoins, il y a un autre jeu qui n'a pas dit son dernier mot. Gran Turismo 7 est arrivé sur la piste en mars 2022, et il continue d'apporter régulièrement du contenu inédit. Demain, il va accueillir sa mise à jour 1.38 qui va sans aucun doute régaler les joueurs. Au menu, des nouvelles voitures gratuites, mais ce n'est pas tout.

Gran Turismo 7 met une vitesse à la concurrence

Ces nouveaux bolides gratuits qu'on va bientôt pouvoir essayer ont de quoi ravir les amateurs de la discipline. On commence avec la Garage RCR Civic. Un véhicule inspiré de l'EG Civic de 1992. Il a remporté notamment l'édition 2017 du SEMA Gran Turismo Awards. Dans sa description, on constate immédiatement que l'accent est mis sur son moteur 4 cylindres en ligne Honda K24. Un modèle pour le moins impressionnant qui a d'ailleurs reçu un turbo qui augmenta grandement sa vitesse au fameux SEMA en 2017.

À ses côtés, la Honda Civic Type R ’22, la sixième version de la Civic Type R. Contrairement à son modèle précédent, elle possède une puissance de 325,4 ch et d’un couple de 42,83 kgf/m. Cette voiture ne cherche pas à être brillante de mille feux. C'est un modèle sportif sobre, mais diablement efficace. Son système d’amortissement adaptatif indépendant aux 4 roues promet des merveilles. Grâce à ce dernier, on ne perd quasiment rien en maniabilité directe, et ce, peu importe le terrain ou le circuit. Un tel bolide sera forcément un atout de choix dans le garage de Gran Turismo 7.

Enfin, nous avons la MAZDA3 Gr.4, une voiture de course « de nouvelle génération fonctionnant au biodiesel ». Le but est ici d'allier neutralité carbone et les sensations au volant, le plaisir qu'on va ressentir en conduisant. Cette fois, le moteur, un SkyActiv-D, n'atteint pas une puissance semblable à celle de la Honda Civic Type R '22. Il produit entre 236,7 ch et 256,4 ch. Toutefois, au fil de quelques modifications, ce modèle fort particulier a gagné en performance aérodynamique. Pour résumer, voici la liste des trois véhicules qui font partie du patch 1.38 pour Gran Turismo 7.

Garage RCR Civic

Honda Civic Type R ’22

MAZDA3 Gr.4

D'autres petites nouveautés à déclarer

Outre ces ajouts conséquents, d'autres nouveautés sont à relever dans le jeu de Polyphony Digital. Tout d'abord, deux menus supplémentaires GT Café vont faire leur entrée dans Gran Turismo 7. Le N°29, « Supercars Porsche », et le N°30, « GR ». Le premier est accessible à partir du niveau de collectionneur 42, tandis que le second demande seulement d'atteindre le niveau 39. Pour finir, le mode « Scapes » va accueillir 29 sites au niveau de la section « Nissan » de Brand Central. Cela va vous permettre d'obtenir une multitude de clichés inédits de vos voitures préférées. Il sera possible d'en profiter le 29 septembre 2023 sur PS4, PS5 et PS VR2.